Ссылаясь на полицию, издание сообщило, что самолет посадили ориентировочно в 20 часов. На борту было 160 пассажиров.

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Детали минирования самолета Ryanair

После получения информации о возможном минировании, самолет направили в ближайший аэропорт – в Берлин. Там его отправили на стоянку подальше от главного терминала. Немецкая полиция начала проверку. Правоохранители высадили пассажиров, багаж вытащили из самолета и проверили со служебными собаками.

Компания Ryanair подтвердила информацию изданию Irish Examiner. Там отметили, что о потенциальной угрозе безопасности экипажа рейса Ryanair Дублин – Краков FR1901 сообщило немецкое Управление воздушным движением. Соблюдая правила, капитан посадил самолет в ближайшем аэропорту.

Издание Bild сообщило, что полиция обыскала борт, но опасных предметов не обнаружила.

После 8-часовой задержки в аэропорту Берлина, людей ориентировочно в 4 утра 31 мая посадили на запасной самолет Ryanair и доставили в Краков.

Стоит отметить, что иноформацию не обнародовали сразу "по оперативным соображениям".

Обратите внимание! 23 мая в Минске якобы из-за сообщения о заминировании в аэропорту посадили самолет Афины – Вильнюс. Тогда взрывчатки не нашли, но задержали 2 пассажиров – экс-редактора оппозиционного издания NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу. Они находятся в СИЗО. Этот случай посадки самолета в Беларуси будет расследовать Международная организация гражданской авиации.