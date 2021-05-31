Посилаючись на поліцію, видання повідомило, що літак посадили орієнтовно о 20 годині. На борту було 160 пасажирів.

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Деталі мінування літака Ryanair

Після отримання інформації про ймовірне мінування, літак скерували до найближчого аеропорту – в Берлін. Там його відправили на стоянку подалі від головного терміналу. Німецька поліція почала перевірку. Правоохоронці висадили пасажирів, багаж вилучили з літака та перевірили зі службовими собаками.

Компанія Ryanair підтвердила інформацію виданню Irish Examiner. Там зазначили, що про потенційну загрозу безпеці екіпажу рейсу Ryanair Дублін – Краків FR1901 повідомило німецьке Управління повітряним рухом. Дотримуючись правил, капітан посадив літак в найближчому аеропорту.

Видання Bild повідомило, що поліція обшукала борт, але небезпечних предметів не виявила.

Після 8-годинної затримки в аеропорту Берліна, людей орієнтовно о 4 ранку 31 травня посадили на запасний літак Ryanair та доправили до Кракова.

Варто відзначити, що іноформацію не оприлюднювали відразу "з оперативних міркувань".

Зверніть увагу! 23 травня у Мінську нібито через повідомлення про замінування у аеропорту посалиди літак Афіни – Вільнюс. Тоді вибухівки не знайшли, але затримали 2 пасажирів – ексредактора опозиційного видання NEXTA Романа Протасевича та його дівчинку Софію Сапегу. Вони перебувають у СІЗО. Цей випадок посадки літака в Білорусі буде розслідувати Міжнародна організація цивільної авіації.