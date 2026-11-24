Об этом сообщил "Апострофу" генеральный директор Stolitsa Group Эдуард Соколовский.

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Он заявил, что сквер и строительная площадка – это разные территории. В начале 2000-х, когда границы Литературного сквера еще не были определены, в аренду МЖК "Оболонь" передали земельный участок (0030). Инвестор инициировал его разделение на два участка: участок 0666 и участок 0888 с последующей передачей последнего КО "Киевзеленбуд" – балансодержателю сквера.

План застройки / Фото Stolitsa Group

Проект решения Киевсовета № 08/231-45/ПР предлагает установить границы Литературного сквера, включив в них участок 0888 площадью 0,017 га. Сейчас он заброшен. Его планируют расчистить и передать скверу. "Чтобы снять напряжение, инвестор отказывается от части земли в пользу сквера. Таким образом, его площадь фактически увеличится за счет присоединения этих 1,7 сотки. Установление границ сквера позволит закрепить это на бумаге, четко разграничить территории и исключить возможность спекуляций– подчеркнул генеральный директор Stolitsa Group.

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Соколовский опроверг информацию о том, что по скверу будет ездить строительная техника: для этого предусмотрен внутриквартальный проезд за пределами сквера. Он также опроверг утверждение о превращении сквера в придомовую территорию нового дома – для нее отведен другой земельный участок с другой стороны от сквера.

Состояние участка возле Литературного сквера / Фото Stolitsa Group

Он сообщил, что девелопер представил проект жильцам соседних домов и по их просьбе привел в порядок дворы: асфальтирование, ремонт подъездов и фасадов, замена окон. Проект также предусматривает текущий ремонт и замену устаревших сетей: санацию водопровода, реконструкцию тепловых камер и канализации, строительство новой трансформаторной подстанции.

"Проводились консультации и с писательским сообществом. Тогда было достигнуто соглашение: оно не против строительства при условии, что сквер останется нетронутым и что застройщик уберет недострой и свалку", – сообщил Соколовский.