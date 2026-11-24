Про це повідомив Апострофу генеральний директор Stolitsa Group Едуард Соколовський.

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Він заявив, що сквер і будівельний майданчик – це різні території. На початку 2000-х, коли меж Літературного скверу не було сформовано, в оренду МЖК "Оболонь" передали земельну ділянку (0030). Інвестор ініціював розділити її на дві: на ділянку 0666 і ділянку 0888 з її подальшою передачею КО "Київзеленбуд" – балансоутримувачу скверу.

План будівництва / Фото Stolitsa Group

Проєкт рішення Київради № 08/231-45/ПР пропонує встановити межі Літературного скверу, включивши до них ділянку 0888 площею 0,017 га. Зараз вона занедбана. Її планують розчистити і передати скверу. "Щоб зняти напругу, інвестор відмовляється від частини землі на користь скверу. Відтак його площа фактично збільшиться за рахунок приєднання оцих 1,7 сотки. Встановлення меж скверу дозволить це закріпити на папері, чітко розмежувати території і унеможливити спекуляції– наголосив гендир Stolitsa Group.

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Соколовський спростував інформацію про те, що сквером буде їздити будівельна техніка: для цього є внутрішньоквартальний проїзд поза межами скверу. Він також заперечив твердження про перетворення скверу на прибудинкову територію нового будинку – для неї відведена інша земельна ділянка з іншого боку від скверу.

Стан ділянки поблизу Літературного скверу / Фото Stolitsa Group

Він повідомив, що девелопер презентував проєкт мешканцям сусідніх будинків, на їхнє прохання навів лад у дворах: асфальтування, ремонти підʼїздів, фасадів, заміна вікон. Проєкт також передбачає поточний ремонт та заміну застарілих мереж: санацію водопроводу, реконструкцію камер тепла та каналізації, будівництво нової трансформаторної підстанції.

"Були консультації і з письменницькою спільнотою. Тоді дійшли згоди: вона не проти будівництва, за умови недоторканності скверу і що девелопер прибере недобудову і смітник", – повідомив Соколовський.