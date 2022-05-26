Литовский телеведущий собрал два миллиона евро на Bayraktar для Украины

Литовский телеведущий Андрюс Тапинас 25 мая начал кампанию по сбору средств на Bayraktar для Украины. Чуть более чем за сутки ему удалось собрать более 2 миллионов евро.

Тапинас отметил, что в настоящее время конечная цель – 5 миллионов евро за три недели. Сбор средств стартовал около 13:00 минувшего дня по литовскому времени и темп отправки денег в зависимости от времени суток составляет от 1 150 до 2 600 евро в минуту.

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Литовский телеведущий собирает деньги на Bayraktar для Украины

О ходе сбора средств литовский ведущий подробно информирует в режиме реального времени на своей официальной странице в фейсбуке. Он отметил, что деньги могут посылать как обычные граждане Литвы, так и юридические лица.

На протяжении полномасштабной войны Bayraktar уже уничтожали российские командные пункты, танки и ракетные системы. Сообщается, что беспилотник был также задействован во время операции по уничтожению крейсера "Москва". Пусть наш Bayraktar поднимется над непобедимой Украиной. Пусть это будет время, когда Литва и Украина вынимут мечи. Время для гнева! Время пришло! Время красного рассвета!

– призвал к участию в сборе средств Тапинас.

К слову, телеведущий отметил, что закупку Bayraktar TB2 он уже согласовал с Министерствами обороны Литвы и Турции, а также с производителем беспилотников. "Теперь, пожалуй, впервые в истории граждане одной страны могут покупать и дарить такое тяжелое вооружение другому государству", - добавил Тапинас.

Андрюс Тапинас – литовский журналист, писатель, языковед, переводчик, режиссер, литературовед, радио- и телеведущий. Лицо популярной в Литве телевизионной программы "Генерация денег" и ряд политико-сатирических программ. Основатель краудфандингового вещателя на YouTube Laisvės TV.

Добавим, что проект Тапинаса Laisvės TV в рамках кампании по сбору средств уже пожертвовал в пользу Украины 62 тысяч евро .

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