В ноябре 2021 года Китай обрушился с претензиями и даже угрозами на маленькую Литву. Началось всё с того, что Пекин исключил Литву из своей таможенной системы. Это значило только одно – постепенный крах всей двусторонней торговли, блокирование транзита литовских товаров и разрыв долгосрочных инвестиционных контрактов.

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Китай пригрозил Литве

Более того, Китай неформально обратился к Евросоюзу с требованием: если европейские страны и дальше хотят поставлять свои товары в Поднебесную, они должны полностью исключить Литву из своей цепочки поставок, а также отказаться от любых комплектующих из Литвы, которые используются в товарах для экспорта в Китай.

Кроме того, Китай резко ограничил поставки своих товаров в Литву и запретил своим гигантам любой экспорт в эту маленькую страну.

Уже в декабре Китай пригрозил Литве еще более удушающими санкциями. По сути – это полная товарная блокада Литвы, хотя и официально не объявленная.

Уже 22 декабря 2021 года картина стала еще более удручающей, ведь масла в огонь подлил канцлер Германии Олаф Шольц, который в телефонном разговоре с Си Цзиньпином заявил, что Германия готова наращивать экономические отношения с Китаем, даже если это не понравится американцам и союзникам по ЕС.

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Но, примечательно, что в таком случае Германии придется исключить Литву из поставок, например, такого гиганта, как Continental. Литва участвует в производстве и экспорте продукции этого гиганта.

И это на фоне того, что США и ЕС вроде как выработали единую позицию о том, что отношения с Китаем нужно сокращать, а не наращивать. Но Германия изъявила желание делать обратное. И вот кажется, что на Литву просто обрушились все беды, но она все равно продолжает бодаться с Китаем.

За что же Пекин так невзлюбил Вильнюс

Всё началось еще в сентябре 2021 года. Тогда обе страны обменялись нотами протеста – Литва осудила Китай за нарушение прав человека и отозвала своего посла в Китае для консультаций. Пекин воспринял это как плевок в лицо и отозвал своего посла в Литве, а позже попросил литовского посла покинуть их страну.

В том же месяце Минобороны Литвы призвал своих граждан не покупать китайские смартфоны и избавится от уже приобретенных.

Причина проста – в смартфонах была встроена способность выявлять и цензурировать такие термины, как "Свободный Тибет", "Да здравствует независимость Тайваня" или "движение за демократию". Кроме того, эту функцию компания могла включать и выключать дистанционно.

Уже в октябре США призвали ООН возобновить полноценное участие Тайваня в организации, от чего Китай пришел в ярость. Но Литва решила прислушаться к призыву США и уже в ноябре открыла в Вильнюсе официальное представительство Тайваня.

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Официально Китай считает Тайвань своей провинцией и периодически намекает на воссоединение, не исключая и силовые методы.

В большинстве стран мира действуют представительства Тайбэя, то есть столицы Тайваня, что помогает избежать конфликтов с КНР. Мол, мы не признаем независимость Тайваня, а лишь строим отношения со столицей. Но Литва пошла иным путем.

Литва не стала играть в двойную игру ЕС

К тому же уже в декабре Литва оказалась единственной страной Евросоюза, которая поддержала бойкот Олимпиады в Пекине. И вот после этого две страны и схлестнулись не на шутку. Но кажется – это неравный бой. Просто для сравнения: ВВП Литвы – почти 60 миллиардов долларов, ВВП Китая – около 15 триллионов.



Литва поддержала бойкот Олимпиады в Пекине / Фото Getty Images

К тому же ЕС активно пытается продвинуть сделку с Китаем еще от 2013 года, которая предполагает реализацию Нового шелкового пути Китая через Европу. Пекин готов вкладывать миллиарды евро в развитие инфраструктуры. Это новые дороги, порты и прямые поставки из Китая.

И для всего ЕС – это сложный выбор до сих пор: или китайские деньги, или союзничество с США. Для Балтийского же региона, который традиционно сильно зависит от транспортных потоков из России, это была бы еще и хорошая альтернатива.

Но Литва, вопреки ожиданиям, сделала свой выбор и добровольно вышла из проекта с китайскими деньгами. Взамен Вильнюс получил то, что в Восточной Европе ценится даже больше денег: усиленную поддержку США и гарантии безопасности.

По факту Литва не стала играть в двойную игру ЕС, а определилась со своим союзников. И это быстро принесло свои плоды. В Госдепе тут же заявили, что Литва отныне – партнер США в Европе в вопросах обороны и экономики. А в атмосфере угроз со стороны Беларуси – это действительно важно.

Литва начала получать дивиденды

С того же момента Литва начала получать первые дивиденды за свой выбор. США продолжают увеличивать субъектность Тайваня и стимулируют европейских союзников к еще более тесному сотрудничеству с демократическим островом.

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Пока та же Германия продолжает настаивать на реализации Инвестиционного соглашения между ЕС и Китаем, которое подписала еще Меркель в 2020 году, Литва уже сейчас успешно получает инвестиции от Тайваня.

Вышло так, что после удара Пекина по Литве, Тайвань заявил, что готов поддержать нового союзника не просто деньгами, но и передовыми технологиями.

Отмечу, что Тайвань так важен Западу, потому что микрочипы, которые там производятся – считаются передовыми в мире. США использует их не просто в телефонах, или телевизорах, но даже в военной и космической отрасли. Тайвань давно намекал, что если ЕС порвет с Китаем, они готовы этой технологией поделится. Проворная Литва этот шанс не упустила.

После демарша Вильнюса в адрес Пекина Тайвань официально заявил – он отправит технологию, специалистов и свои мощности в Литву, чтобы наладить там производство дорогущих микрочипов.

Как вы понимаете – деньги от транзита китайских товаров и от производства передовых технологий – несоразмерны. То есть это полностью покрывает в будущем любые китайские санкции.

Но и это еще не всё – Тайвань, в знак признательности создал кредитный фонд под практически нулевой процент, на 1 миллиард долларов, чтобы поддержать Литву в противостоянии с Китаем. При этом тайваньские чиновники заявили, что если этих инвестиций будет недостаточно, они всегда готовы их увеличить.

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И, похоже, что именно Литва станет примером маленькой, но гордой страны, которая переиграла не только Китай, но и своих меркантильных европартнеров.

К тому же, перед лицом агрессии со стороны российских и белорусских соседей, Литва получила еще и усиление свои союзнических позиций с США.

Маленькая Литва вовремя осознала, что поддержка США и ключевых игроков НАТО в атмосфере гибридной угрозы, куда более важна, нежели порты и дороги, которые может построить в Литве Китай. И как видим, такое стремление принесло и безопасность, и правильных партнеров, и даже деньги, которые Китай дать не смог бы.