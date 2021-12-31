Китай помпезно отпраздновал 100 лет коммунистической партии 1 июля 2021 года на фоне глобального подавления последних островков свободы в стране. Компартия Китая закрепила успех, который она достигла в Гонконге.

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Протест сторонников демократии окончательно подавили. Согласно принятому 30 июня 2021 года закону о национальной безопасности Китая, в любой момент к активистам могут прийти сотрудники китайских спецслужб и арестовать.



Все активисты убегали из Гонконга / Фото Getty Images

Любые призывы к демократии с того времени приравнивались к сепаратизму и терроризму. Все оппозиционно настроенные активисты убегали из Гонконга, кто на Запад, кто на Тайвань.

Именно Тайвань омрачал праздник коммунистам. Он остался последним оплотом демократии в Китае.

29 января – начало борьбы за Тайвань

Пекин 29 января в открытую заявил, что Китай готов военным путем аннексировать Тайвань. Борьба за этот остров стала эпицентром противостояния между Западом и Китаем.

Ведь Си Цзиньпин строил образ такого себе собирателя земель китайских. И для того, чтобы наверняка зацементировать себя во власти, хотел захватить Тайвань.

Коллективный Запад не остался в стороне и вступил в борьбу. Речь здесь не только в защите демократии – Тайвань это главный поставщик полупроводников и микрочипов в мире. На острове сосредоточено более половины всего мирового экспорта полупроводников.

Что такое полупроводники Это то, без чего невозможен современный мир. В каждом компьютере, телефоне, в любой автоматике, в вашем электрокаре и в высокоточном производстве – везде полупроводники.

У кого нет доступа к полупроводникам, тот отстает и в военном секторе. Одни только США в огромном количестве используют микрочипы тайваньского производства для своих сверхсовременных самолетов, радаров и спутников.

Даже по самым скромным оценкам, если производства на Тайване будут разрушены или закрыты – потребуется около 350 миллиардов долларов и не менее 3 лет, чтобы где-нибудь восстановить те объемы технологического экспорта, которые сегодня производят на Тайване.



Тайвань – главный поставщик полупроводников и микрочипов в мире / Фото WISEGEEK

Более того, уникальные технологии местных производств не имеют аналогов в мире. Поэтому Тайвань является ключевой стратегической точкой для Запада, за которую тот готов бороться.

"Мы не потерпим попыток добиться независимости или бессмысленного вмешательства в тайваньский вопрос со стороны иностранных сил. Поэтому нам необходимо дать решительный ответ на эти сговоры", – заявил представитель Госсовета Китая по делам Тайваня Ма Сяогуан.



Сяогуан заявил, что Китай не потерпит попыток добиться независимости Тайваня / Фото Chinanews

Этот год показал, что Китай не остановится и на уступки не пойдет. Поднебесная приравнивала любой тезис о статусt-кво для Тайваня к призывам об отделении и независимости острова.

Поэтому противостояние с Западом обострялось. США и Китай прощупывали слабые места друг друга.

19 марта – ссора на Аляске

Китайская делегация 19 марта прибыла на Аляску для новых торговых переговоров с США. Однако они в первую же минуту переросли в словесную перепалку на повышенных тонах.

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин был бы рад восстановить отношения с США, которые достигли низшей точки за время президентства Дональда Трампа.

Но в то же время, Вашингтон больше не мог говорить с Пекином с позиции силы. Стороны вошли в клинч.



Переговоры переросли в словесную перепалку / Коллаж 24 канала

США выдвигали претензии к Китаю относительно масштабных нарушений прав человека внутри КНР и агрессивной внешней политики страны, которая пытается насадить свое влияние по всему миру.

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В ответ Китай заявил, что все это является вымыслом и вмешательством во внутренние дела. А претензии американцев очерняют доброе имя коммунистической партии Китая.

В итоге переговоры закончились ничем, но с горьким привкусом будущего конфликта.

Запад еще мирился между собой после 4 лет разрушительного правления Трампа. В это же время Китай испытывал их единство – 25 истребителей китайской армии 12 апреля вторглись в воздушное пространство Тайваня.

Пекин заявил – Тайвань их, и любые попытки это оспорить грозят войной.

22 апреля – климатический саммит

Китай и США 17 апреля впервые вышли из клинча ради решения общемировой проблемы. Пекину это шаг был нужен для того, чтобы не потерять лицо "глобального игрока". Си Цзиньпин принял приглашение Джо Байдена участвовать в климатических переговорах.

Здесь Си Цзиньпин ярко выразил свои политические амбиции. Он согласился лишь после того, как Байден прямо заявил, что климатический кризис без участия двух крупнейших экономик мира (США и Китая) – решить невозможно.

Китай 22 апреля подключился к конференции. Он обязался сократить использование угля на своих производствах, а также существенно сократить выбросы парниковых газов к 2026 году. Участие Китая в саммите стало особенно важным и для самой Поднебесной.

Важно. Согласно подсчетам экологов, Китай выбрасывает в атмосферу почти четверть всех парниковых газов в мире. В то же время в самой стране проблема загрязнения воздуха с каждым годом только увеличивается и сильно волнует население больших городов.

Руки Си Цзиньпина были связаны. Даже если бы он не хотел вести диалог по климату с США, то все же был обязан решать проблемы загрязнений в самом Китае.

Ведь игнорируя их, он мог подорвать популярность коммунистической партии в стране, а ее численность уже тогда перевалила за 90 миллионов человек. Но и агрессивную риторику Цзиньпин не отверг.

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1 июля – торжество в честь 100-летия коммунистической партии

Китай 1 июля отмечал 100 лет коммунистической партии. В честь круглой даты на главной площади Тяньаньмэнь прошла торжественная церемония и парад военной техники.

Но более знаковым это торжество стало для председателя компартии Си Цзиньпина. С трибуны лидер Китая озвучил главные приоритеты страны на ближайшее десятилетие.

Он указал на то, что китайцы больше не будут идти на поводу у других государств, обещал развитие передовой экономики и армии мирового класса, которая исключит внешнее влияние.



Си Цзиньпин заявил, что реализовать все планы без него Китаю не удастся / Фото Getty Images

Свою речь Си Цзиньпин произнес рядом с портретом основателя китайской компартии Мао Цзедуна. Так он подчеркнул свою значимость как продолжателя его политики.

В июльской речи он впервые заявил, что реализовать все планы по мировому господству без него Китаю не удастся. Стало очевидно – Цзиньпин останется надолго.

Еще в 2018 году китайские законодатели отменили ограничения на длительность срока правления для председателя компартии. Теперь Си Цзиньпину осталось объяснить ей, что без него никак не обойтись. А чтобы быть более убедительным, он пошел по пути милитаризации.

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16 октября – сообщение об испытаниях китайской ракеты

Американское издание Financial Times 16 октября опубликовало сообщение о том, что еще в августе Китай успешно испытал свою первую гиперзвуковую ракету. Новейшая китайская разработка во время испытаний обогнула всю планету и успешно достигла цели.



Китайская ракета Long March-6 / Фото Chinadaily

Американская разведка была в замешательстве. Гиперзвуковые ракеты способны нести на себе ядерный заряд, а дальность их полета практически не ограничена.

Более того, скорость с которой эти ракеты движутся, делает невозможным их обнаружение американскими радарами. Именно поэтому на данный момент США не в состоянии защититься от них.

Американская армия активизировалась, но отставала. Первые гиперзвуковые ракеты американского производства поступят на вооружение лишь к 2024 году.

Это долго, а потому США пошли иным путем. Вашингтон объявил, что такое оружие в руках Китая серьезно подрывает безопасность всего Индо-Тихоокеанского региона и несет угрозу непосредственно самим Соединенным Штатам.

15 сентября – создание оборонного альянса от Китая

США, Австралия и Великобритания 15 сентября объявили о создании оборонного альянса AUKUS. При этом США обязались построить на австралийской территории завод по производству атомных подводных лодок.

Это значит, что американцы согласились передать Австралии не только новейшие субмарины, но и технологию их создания. Согласно положениям, прописанным в АУКУС, 3 страны обязались:

теснее сотрудничать в военном плане;

активнее делиться разведданными;

обмениваться технологиями.

Американцы приблизились к Китаю на опасную дистанцию. Пекин, недовольный новой военной коалицией, обвинял американцев в эскалации в регионе. Там уверяли, что США вовлекли другие страны в опасную игру, подключив их к борьбе за Тайвань.

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Это стало причиной еще более агрессивной риторики Пекина в отношении Тайваня. С того времени, сообщения о нарушениях воздушного пространства Тайваня, китайскими истребителями, начали поступать почти ежедневно.

США увеличивает субъектность Тайваня

Президентка Тайваня Цай Инвэнь 28 октября повысила ставки. В эфире американского CNN она заявила, что США в течении последнего года проводят регулярные военные тренировки тайваньской армии.

Более того, Вашингтон направил на остров спецназ, который помогает военным подготовится к вероятному вторжению Китая.



Инвэнь подтвердила присутствие военных США на острове / Фото Bloomberg

Вашингтон играл в одну игру с президенткой Цай Инвэнь. Параллельно с ее заявлением он решил пойти еще дальше и отбросить политику двусмысленности – США увеличили не только военную силу Тайваня, но и подняли политический вес острова в мире.

Сенаторы Конгресса США 31 октября предложили принять Тайвань в Межамериканский банк развития. При чем он не стал новым получателем американских денег, наоборот, его сделали драйвером и помощником для развивающихся стран по всему миру.

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Сейчас на таких же условиях членами Межамериканского банка развития являются многие европейские страны, Япония, Израиль и Южная Корея. Китай тоже является членом этого банка.

То есть, внутри этой структуры Тайвань становится таким же полноценным членом, как и сам Китай. И это несмотря на то, что официально США признают остров частью Поднебесной.

Таким образом американские законодатели пытались увеличить субъектность Тайваня на мировой арене. Сенаторы США утверждали, что это решение тоже является ответной мерой на угрозы со стороны Китая. Но и на этом субъектность Тайваня не ограничилась.

Госсекретарь США 26 октября впервые призвал восстановить Тайвань в роли полноправного участника ООН. Госдеп заявил, что участие Тайваня в ООН вопрос прагматический, а не политический и призвал страны, представленные в организации, поддержать участие Тайваня.

Евросоюз после долгих сомнений и споров 3 ноября присоединился к борьбе за Тайвань. На остров отправили официальную делегацию депутатов Европарламента.

Это стало не просто визитом вежливости и поддержки. Брюссель и Тайбэй всерьез обсуждали вопросы безопасности и постепенно ухудшающиеся отношения между Евросоюзом и Китаем.

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При этом заложили основу для углубления сотрудничества в области торговли и экономики. Тайвань предложил направить в ЕС специалистов, которые бы помогли наладить производство микрочипов.

ЕС принял предложение, заявив о планах занять 20% рынка микрочипов уже к 2030 году.

Пекин яростно критиковал такой визит евродепутатов на Тайвань и даже угрожал последствиями, если ЕС будут продолжать развивать связи с островом. Но реальных шагов не делал. Почему? Стало ясно несколькими днями позднее.

11 ноября – принятие резолюции Си Дзиньпина

Коммунистическая партия Китая 11 ноября провела один из важнейших съездов. На нем делегаты поддержали так называемую историческую резолюцию Си Цзиньпина, в которой изложено будущее видение развития страны.



В резолюции изложено будущее видение развития страны / Фото "Синьхуа"

Это стало поворотным моментом в отношениях Китая и Запада. Здесь важно отметить, что признание резолюции, поставило Си Цзиньпина в один ряд с культовыми лидерами Китая – Мао Цзэдуном и Дэном Сяопином.

Для Си Цзиньпина резолюция стала своего рода подведением итогов его правления и попыткой зацементировать себя во власти. Он доказал китайцам, что способен достигать результатов внутри страны.

Осталось убедить их в том, что и во внешней политике он мастер. Но конфронтация с Западом, которая вызвала продовольственный кризис, понравилась далеко не всем китайцам.

16 ноября – Си Цзиньпин вернулся к диалогу с США

Лидер Китая Си Цзиньпин 16 ноября вернулся к диалогу и провел переговоры с президентом США Джо Байденом. Лидеры стран обменялись претензиями и предложениями:

США в очередной раз настаивали на проблеме нарушения прав человека в Китае и призывали КНР сохранить статус-кво на Тайване;

Си Цзиньпин требовал от США отказаться от вмешательства во внутренние дела Китая и перестать использовать "менталитет холодной войны" против Пекина.



Байден и Цзиньпин обменялись претензиями и предложениями / Фото Getty Images

Но даже несмотря на претензии, встречу лидеров США и Китая оценили положительно – как западными СМИ, так и государственными медиа Китая. Две страны понимали, что в сложившейся ситуации необходимо не допустить, чтобы противостояние переросло в войну.

Китай продемонстрировал, что готов к диалогу. И хоть напряжение продолжает сохраняться по сей день, дипломатия стоит во главе угла – как на Западе, так и на Востоке. Но и игра мускулами не прекращается.

Для самого Си Цзиньпина большая война не выгодна. Хотя при этом, скорей всего, он продолжит сохранять напряжение в отношениях с Западом.

Как минимум до начала национального конгресса партийных лидеров Китая. Это станет последней ступенью в достижении его главной цели – добиться третьего срока генсека компартии Китая.

Поэтому необходимо показать, что ситуация все еще нестабильная и без его участия решить проблемы точно не выйдет.



Цзиньпин хочет добиться третьего срока генсека компартии / Фото Getty Images

США также не отступают. Ведь даже после диалога Байдена с Цзиньпином, Штаты решили объявить дипломатический бойкот Олимпийским Играм в Пекине, которые пройдут в начале 2022 года.

Можно предположить, что на некоторое время произойдет некое замораживание конфликта. Стороны продолжат выражать дипломатические претензии и наносить мелкие колющие удары, но к большой войне пока не готов никто.

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Но именно эта атмосфера неопределенности и напряжения на фоне постоянных провокаций, может привести к тому, что Байден назвал "непреднамеренной войной". Тем более в ситуации активного противостояния Запада и России.

Именно это станет новым спусковым крючком для более глобального противостояния.