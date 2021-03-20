США впервые при Байдене провели "жесткие и прямые" переговоры с Китаем
Американские и китайские чиновники встретились в Анкоридже (штат Аляска). Эти масштабные переговоры стали первыми между Соединенными Штатами Америки и Китаем при администрации президента Джо Байдена.
Источник:CNN
Советник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан назвал эти переговоры "жесткими и прямыми". А государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что заставил китайцев "защищаться".
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Разговор был откровенный, но жесткий
Представители Соединенных Штатов Америки и Китая приехали в американский штат Аляска в город Анкоридж. 18 и 19 марта за большим столом они обсудили отношения стран и глобальные проблемы.
"Мы, конечно, знаем и знали, что есть ряд сфер, в которых мы – принципиально соперники", – сказал этому поводу госсекретарь Энтони Блинкен. Например, имеется в виду политика Китая по отношению к Гонконгу, Тибету, Тайваню.
Когда мы четко и прямо поднимали эти вопросы, то получили защитный ответ. Но мы также имели возможность вести очень откровенный разговор,
– сообщил Блинкен.
"Мы рассчитывали на жесткие и прямые переговоры, и именно это у нас было", – добавил Салливан. По словам представителей США, представители этой страны на переговорах с Китаем прежде всего преследовали цель:
- Объяснить беспокойство Белого дома относительно поведения Пекина в международных отношениях.
- И озвучить официальные позиции администрации президента Джо Байдена.
Приоритеты и намерения китайской стороны американцы, по их же утверждениям, также услышали.
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Прошли ли переговоры США и Китая гладко
Американцы говорят, что переговоры не прошли гладко. Например, в первый день китайские чиновники проигнорировали протокол:
- Они заслушали выступление Блинкена касаемо беспокойства США действиями Китая.
- Но в ответ не опровергли ничего, а устроили скандал с громкой критикой американцев.
Китайцы же обвинили американскую делегацию в общение "снисходительным тоном", чего они терпеть не собираются.
Будут ли США и Китай сотрудничать
Несмотря на все у Байдена уверяют, что готовы и желают сотрудничать с Китаем в сферах, представляющих взаимный интерес.
Что касается вопросов от Ирана до Афганистана – по обычным дипломатическим каналам мы будем продолжать сотрудничать с Китаем,
– сказал Салливан.
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