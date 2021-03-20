Американские и китайские чиновники встретились в Анкоридже (штат Аляска). Эти масштабные переговоры стали первыми между Соединенными Штатами Америки и Китаем при администрации президента Джо Байдена.

Советник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан назвал эти переговоры "жесткими и прямыми". А государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что заставил китайцев "защищаться".

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Разговор был откровенный, но жесткий

Представители Соединенных Штатов Америки и Китая приехали в американский штат Аляска в город Анкоридж. 18 и 19 марта за большим столом они обсудили отношения стран и глобальные проблемы.

"Мы, конечно, знаем и знали, что есть ряд сфер, в которых мы – принципиально соперники", – сказал этому поводу госсекретарь Энтони Блинкен. Например, имеется в виду политика Китая по отношению к Гонконгу, Тибету, Тайваню.

Когда мы четко и прямо поднимали эти вопросы, то получили защитный ответ. Но мы также имели возможность вести очень откровенный разговор,

– сообщил Блинкен.

"Мы рассчитывали на жесткие и прямые переговоры, и именно это у нас было", – добавил Салливан. По словам представителей США, представители этой страны на переговорах с Китаем прежде всего преследовали цель:

Объяснить беспокойство Белого дома относительно поведения Пекина в международных отношениях.

И озвучить официальные позиции администрации президента Джо Байдена.

Приоритеты и намерения китайской стороны американцы, по их же утверждениям, также услышали.

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Прошли ли переговоры США и Китая гладко

Американцы говорят, что переговоры не прошли гладко. Например, в первый день китайские чиновники проигнорировали протокол:

Они заслушали выступление Блинкена касаемо беспокойства США действиями Китая.

Но в ответ не опровергли ничего, а устроили скандал с громкой критикой американцев.

Китайцы же обвинили американскую делегацию в общение "снисходительным тоном" , чего они терпеть не собираются.

Будут ли США и Китай сотрудничать

Несмотря на все у Байдена уверяют, что готовы и желают сотрудничать с Китаем в сферах, представляющих взаимный интерес.

Что касается вопросов от Ирана до Афганистана – по обычным дипломатическим каналам мы будем продолжать сотрудничать с Китаем,

– сказал Салливан.