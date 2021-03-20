Американські та китайські чиновники зустрілися в Анкориджі (штат Аляска). Ці масштабні переговори стали першими між Сполученими Штатами Америки та Китаєм за адміністрації президента Джо Байдена.

Радник глави Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван назвав ці переговори "жорсткими та прямими". А державний секретар Ентоні Блінкен заявив, що змусив китайців "захищатися".

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Розмова була відверта, але жорстка

Представники Сполучених Штатів Америки та Китаю приїхали до американського штату Аляска у місто Анкоридж. 18 та 19 березня за великим столом вони обговорили стосунки країн та глобальні проблеми.

"Ми, звичайно, знаємо і знали, що є низка сфер, у яких ми – принципово суперники", – сказав цього приводу держсекретар Ентоні Блінкен. Наприклад, мовиться про політику Китаю щодо Гонконгу, Тибету, Тайваню.

Коли ми чітко і прямо підіймали ці питання, то отримали захисну відповідь. Але ми також мали змогу вести дуже відверту розмову,

– повідомив Блінкен.

"Ми розраховували на жорсткі та прямі переговори, і саме це у нас було", – додав Салліван. За словами представників США, представники цієї країни на переговорах із Китаєм передусім мали на меті:

Пояснити занепокоєння Білого дому щодо поведінки Пекіна у міжнародних відносинах.

Та озвучити офіційні позиції адміністрації президента Джо Байдена.

Пріорітети та наміри китайської сторони американці, за їхніми ж твердженнями, також почули.

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Чи минули переговори США та Китаю гладко

Американці кажуть, що переговори не минули гладко. Наприклад, у перший день китайські чиновники проігнорували протокол:

Вони заслухали виступ Блінкена щодо занепокоєнь США діями Китаю.

Але у відповідь не спростували нічого, а влаштували скандал із гучною критикою американців.

Китайці ж звинуватили американську делегацію у спілкування "поблажливим тоном", чого вони терпіти не збираються.

Чи будуть США та Китай співпрацювати

Попри все у Байдена запевняють, що готові та бажають співпрацювати з Китаєм у сферах, які становлять взаємний інтерес.

Що стосується питань від Ірану до Афганістану – за звичайними дипломатичними каналами ми будемо продовжувати співпрацювати з Китаєм,

– сказав Салліван.

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