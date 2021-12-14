Коллапс коммунизма

Холодная Война между западными демократиями и советским блоком завершилась в 1989 году. Тогда коммунизм, как политическая и экономическая система, упал. Через два года развалился Советский Союз и супердержава стала историей.

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Изменения в бывших советских / коммунистических республиках привели к присоединению многих к НАТО и ЕС. Они очень сильно демократизировались и сейчас являются членами коллективного мероприятия.

Статья была предоставлена изданием New Eastern Europe. Автор: Томаш Камуселла – польский историк, публицист, доктор философии по политологии (2001) и доктор культурологии (2011), действительный член Королевского исторического общества, который сейчас является профессором современной истории Центральной и Восточной Европы Университета Сент-Эндрюс в Шотландии.

Другие из бывшего лона СССР избрали автократический путь дальше, которые лишь имитируют выборы президента и парламента. На 2021 год, осталось только пять государств с коммунистической идеологией.

Пять последних реликтов

С падением экономической и политической системы СССР, большинство коммунистических режимов, которые поддерживала Москва, тоже упали и были ликвидированы. Включая – за пределами Европы – Афганистан, Южный Йемен и Эфиопию.

Единственная страна, которая дожила с коммунистами до наших дней – Куба / Фото Wanderlust Chloe

Единственное исключение – коммунистическая Куба, где режим дожил до наших дней. Но и Остров Свободы с 1961 года больше тянется к югу США, чем к России. Есть ли кто-нибудь коммунистический в мире сейчас?

Скорее всего, самым очевидным ответом будет Китай. Как вторая мировая экономика после США, Пекин гордо несет знамя коммунистической идеологии и истории. И соревнуется с Америкой за глобальное лидерство.

Китайское население составляет 1,4 млрд человек, одна пятая всех жителей Земли живет под этим режимом. Другие самопровозглашенные коммунистические государства – Лаос, Вьетнам и КНДР – все граничат с Поднебесной. В некотором свете, это – новый коммунистический блок.

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Сейчас в мире есть только пять государств, с коммунистической идеологией. Все расположены в Азии за исключением Кубы. Азиатские государства занимают много территории с Китаем посередине.

Но стоит ли полагаться лишь на государственные идеологии, считая количество мировых "фанатов" коммунизма? Лучшее понимание, пишет New Eastern Europe, можно найти в словах собственно его основателя – Карла Маркса в 1875 году. "От каждого по способностям, каждому – по потребностям".

Недостижимая утопия

Конечно, такого никто и никогда не достиг, хотя страны советского блока официально стремились к таким условиям. В 1961 году лидер СССР Никита Хрущев обещал коммунизм "будет достигнут в 1980 году".

Его преемник Леонид Брежнев тоже это поддерживал. Но экономическая реальность внутри страны заставили его признать – к 1980-му году Советский Союз достиг лишь "развитого социализма".

В теории коммунизма, такие современные атрибуты цивилизации как социоэкономические классы и церковь должны были исчезнуть. При социализме это все оставалось на месте, церковь и религия должны были толерироваться властью.

Никаких настоящих коммунистов

Если придерживаться вышеупомянутого определения, то ни одна страна не была полностью коммунистической. Советские страны были социалистическими и находились "на пути" к построению коммунизма.

Эта цель должна была быть достигнута в далеком и неизвестном будущем. Приверженность к социалистическим идеям была отражена в официальных названиях, где и сейчас можно увидеть выражение "народно-демократическая".

Советские лидеры так и не смогли построить коммунизм / Коллаж My Glyw

На Западе, разница между "комми" и "соцдеками" фактически стерлась во время Холодной Войны ради пропаганды. В результате, термин "коммунизм" стал общим для обозначения всех государств, осмелившихся пойти советским путем.

Но даже не все социалистические идеи были внедрены в "народно-демократических республиках". Из Китая не происходит ни одна общая медицинская или пенсионная система.

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Поэтому специалисты по СССР на Западе (так называемые "советологи") решили описывать системы таких стран как "действительно существующий, но не идеальный социализм". Таким он на самом деле и был.

Единственные коммунисты мира

Так что же еще характеризует коммунистическое государство, кроме социализма и недостижимых мечтаний о собственном коммунизме? Во время Холодной Войны две главные силы этой идеологии – СССР и КНР – пытались "экспортировать" идеологию по всему миру.

Главная мечта коммунистов

Идея – утопическая, конечно, заключалась в том, что скоро все человечество будет жить в едином универсальном коммунистическом государстве. Этот план был закодирован в самом названии – Союз Советских Социалистических Республик. В ней нет ни одного географического или этнического упоминания.

Такое название вполне подходило стране, планировавшей объединить весь мир. Или хотя бы его разные географически там этнически части. Другие государства – коммунистические и нет – должны были присоединиться к СССР или быть поглощены им в будущем.

Подобная перспектива не понравилась Югославии и Китаю. В 1948 году, Белград отверг влияние Кремля и решил придерживаться версии коммунизма, более подходящей к разнообразной и пестрой этногеографии страны.

С югославской подачи родилась теория национального коммунизма.

Национальный коммунизм

После окончания эры Сталина (официально с 1956 года), национальный коммунизм стал нормой по всему блоку. Вдобавок, Китай последовал этим же путем. Особенно учитывая разрыв с Москвой, произошедший в 1966 году.

В 1958 Мао Цзэдун подчеркнул, что Китай находится на "начальной стадии строительства социализма". Путь к коммунизму в Пекине лишь начинался в те годы. 1982 год и Генсек КПК (Компартия Китая – 24) Ху Яобань придумал "модный" тогда слоган – "социализм с китайскими характеристиками".

Он использовался для описания китайской политической и социоэкономической модели. Другие коммунисты Азии, такие как Лаос (1975 год независимости), Вьетнам (1976 год) и Северная Корея (1948 год) появились в результате прокси-войн между Востоком и Западом.

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Чтобы обеспечить свое собственное выживание, эти новые коммунистические государства должны были адаптироваться к новой реальности и балансировать между суперсилами Китая и Советского Союза. Выработав, таким образом, свои собственные версии коммунистического учения.

Куба и Венесуэла: диктаторы и нефть

Подобное можно сказать и о Кубе, но в этом случае участие Китая было незначительным. Гавана ушла" под крыло "Страны Советов, чтобы"распространять коммунизм по миру". Однако островное государство получило серьезную помощь.

Кубинские солдаты воевали за коммунизм в нескольких антиколониальных войнах. В частности, в Анголе и Мозамбик. В это же время врачи и медсестры из Кубы были отправлены по всему миру, чтобы стать частью молодых медицинских систем в просоветских странах Африки и Латинской Америки.

Врачи Кубы до сих пор – единственная "мягкая сила" этой страны / Фото Human Rights Watch

Что интересно, Куба до сих пор отправляет своих врачей за границу даже потеряв своего советского защитника и спонсора. Сейчас, правда, режим поддерживает эту миссию меньше по идеологическим причинам. Теперь с ней расплачиваются нефтью, деньгами и другими товарами первого потребления.

Известно, что Куба установила сердечные отношения с режимом Уго Чавеса и Венесуэлой в 1999 году. Нефть по скидке начала течь на остров, который тогда находился на грани экономического коллапса.

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Кубинские врачи – ожидаемо – были отправлены в Венесуэлу для создания общей медицинской системы для ее населения. Венесуэльцы так делали и с другими странами, которые декларировали антизападный курс (им тоже доставалась дешевая нефть).

Коллапс Каракаса и невероятные политические репрессии имеют много общих черт с традиционным коммунистическим плохим управлением. Поэтому задекларированная идеология под названием "боливарианизм "является ничем иным, чем тем самым "реально существующим социализмом", лишь с "венесуэльскими характеристиками".

Беларусь и Россия: СССР 2.0

Это же можно сказать и о политической и социоэкономической системе в Беларуси. Распад СССР вызвал бурную пятилетку переходного периода, которая включала почти полный коллапс экономики.

Используя социальное недовольство, нынешний диктатор Александр Лукашенко захватил власть в 1994 году и пообещал восстановить советскую систему в Беларуси. Советские символы были с почестями восстановлены вместе с русским языком, который должен был объединить все классы общества.

Все признаки советской экономики также вернулись. Они охватывали полное и обязательное трудоустройство, колхозы и крупные неприбыльные заводы тяжелой промышленности.

За разрыв между такой формой экономики и ростом уровня потребления населения продолжает платить Россия.

Россия сейчас Кстати, о Москве. Она сейчас является самопровозглашенной имперской силой, но не коммунистической державой.

Кремль молчит, когда его спрашивают, почему он субсидирует неэффективную экономику Беларуси. Конечно, это делает Минск абсолютно зависимым от России. Такая ситуация уже приводит к аннексии и поглощению Беларуси в рамках неоимперской программы Кремля.

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Сейчас Беларусь остается необъявленным коммунистическим государством. Почти так же как Венесуэла. Диктаторы обоих государств – хорошие друзья.

В их странах установлена однопартийная система – характеристика коммунистической власти. Цензура и репрессии держат оппозиционеров в тюрьме, в подполье или на кладбище. Конечно, защита прав человека и граждан вовсе не является приоритетом.

Будущее: коммунизм или демократия

Если мы примем широкое определение коммунизма времен Холодной Войны, то можно сказать что в наши дни насчитывается семь де-факто коммунистических государств. Беларусь, Китай, Куба, Лаос, Северная Корея, Вьетнам и Венесуэла.

Как это было в 1989 году, все режимы во главе – антизападные в своей риторике и действиях на глобальной сцене.

Количество этих "реально существующих" коммунистических государств упадет или вырастет в XXI веке? После 1978 года, на пике реформ Дэна Сяопина в Китае сделали большое политическое открытие.

А именно, что капитализм не является предпосылкой демократии. Иронично, но эта идеологически нейтральная экономическая система может служить потребностям и официально коммунистической страны!

Именно это развитие Китая вызвало пропасть между нынешними коммунистическими государствами и классическими правилами там практиками социализма (поддерживается государственная собственность и централизованная плановая экономика).

Правда, рост национального коммунизма в советском блоке и в Китае не сделало их менее коммунистическими в глазах западных и коммунистических обозревателей. Поэтому сегодняшний союз капитализма и коммунизма в нескольких странах – предостережение для демократов не доверять своим чувствам.

Экономическая система, действующая в этих странах, не сделала Беларусь, Лаос, Китай или Вьетнам менее авторитарными. Куба, Венесуэла и КНДР, так выглядит, решили вообще отказаться от капитализма.

Китайский пример, известный с 2004 года как "Пекинский консенсус", может вдохновить их последовать ему.

Пекинский консенсус

Термин, используемый для определения системы КНР как "государственного капитализма без политических свобод". Считается, что именно она помогла стране значительно нарастить свой ВВП. Пекин сохраняет авторитарный режим, который проводит очень постепенную демократизацию и либерализацию в экономике. И остается верным инновациям и экспериментам, но также устойчивости и распределения богатств.

Нынешний экономический успех Китая, если он продержится несколько поколений, может привести к появлению "коммунизма 2.0" с капитализмом в центре идеологии. Представляется так, что "капиталистический коммунизм" уже больше не оксюмороном.

Какими были бы тогда самые заметные характеристики такого государства? Все еще официальная приверженность коммунизму, однопартийная система, коллективизм, ограниченные гражданские и человеческие права?

Скорее всего, все это было бы неотъемлемой частью. Как и наблюдения ради контроля популяции в соответствии с желаниями правящей партии.

В случае, если Запад и демократии не обнародуют более эффективную и привлекательную социоэкономическую систему, количество нелиберальных государств будет расти.

В Европе есть риск роста нелиберальных демократий / Фото World Politics Review

Уникальный микс социального государства, тенденций и стремления захватить все остатки государственной власти присутствует с 2015 года во многих европейских правительствах. Например, Болгария, Сербия, Венгрия и Польша.

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Не удивительно, что проавторитарные лидеры влюблены в успех Китая и надеются установить для себя привилегированные отношения с коммунистической сверхдержавой (тоталитарной так же как и капиталистической). Чтобы заслужить благосклонность, растущие европейские автократы заняты демонтажем демократии и ограничением политических прав у себя дома.

В результате, возникает вопрос: Является ли "коммунизм 2.0" будущим мира?