Провинциальный городок Бор привлек внимание, потому что там создали "Центр Сталина". Поклонники тирана выражали ему почет, когда их снимали камеры, пишет в материале NBC.

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Лучший хозяйственник

Скоро там будет музей и образовательный центр, который будет представлять позитивное мнение об этом лидере СССР. Несмотря на репрессии, ГУЛАГ, депортации и другие преступления, которые он совершал.

Те, кто почти не жил в те времена, считает, что "Сталин – лучший лидер. Выиграл войну и поднял страну из руин" (так сказал, например, 44-летний Алексей Зоров, бизнесмен-спонсор проекта). Реабилитация образа Сталина отражает политическое и социальное напряжение в РФ в последнее время.

Почему снова любят Сталина Стране срочно нужна новая история о величии, поэтому Сталин идеально подходит. Владимир Путин использовал этот имидж, чтобы отвлечь внимание от провалов своего руководства. Он сталкивается с падением рейтинга, медленным ростом экономики, коррупцией в окружении.



Акция поддержки образа Сталина в России / Фото Institute of Modern Russia

Для других, эпоха Сталина это – прежде всего репрессии, которые сейчас снова разворачиваются в РФ. Силовики жестоко расправляются с мирными демонстрантами, вышедшими на защиту задержанного Алексея Навального. Четырем редакторам издания DOXA грозят реальные сроки за решеткой за "подстрекательство" несовершеннолетних к участию в антиправительственных акциях протеста (они вспыхнули в более чем 100 городах России прошлой зимой).

В некоторых регионах России, как вот в Боре, коммунистическая власть до сих пор пользуется большой поддержкой.

"Центр Сталина" якобы будет напоминать, что"политики должны бороться с коррупцией на вершине". За время правления этого диктатора, 1,7 млн советских граждан были выселены и высланы в лагеря на принудительный труд. Около 690 тысяч было казнено.

Несмотря на это, количество статуй Сталина растет по всей стране. Его славят как победителя нацистов и модернизатора. Опрос "Левада-центра" показал довольно шокирующие цифры: 70% россиян одобряют политику Сталина!

Молодежь тоже поддерживает диктатора / Фото The Guardian

Особенно удивительным для социологов был рост в возрастной группе 18-30 лет. "У них это не от опыта, а после мифологизированных рассказов старших в семье", – говорят исследователи. Собственно, сам Зоров вступил в ряды Компартии, когда ему было 18 лет.

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Для прежних диссидентов это стало шоком. Владимир Борщев, выступавший против советской власти, сказал NBC следующее: "Я всю жизнь разрушал сталинскую авторитарную систему. Она убила тысячи, сотни тысяч, ядро советской элиты". Сейчас Борщев – правозащитник в Московском Хельсинском союзе.

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Таким образом, считает Борщев, Путин (который работал в КГБ, а затем возглавлял организацию-преемницу ФСБ) пытается отбелить не столько Сталина, сколько свою прежнюю работу. Которая прямо приложилась к массовым репрессиям что тогда, что сейчас. Подавление критики со стороны иномыслящих нужно и сейчас.

Наша власть боится даже мертвого Сталина. Все, что они могут сделать – грабить людей,

– считает Зоров.

Впрочем, это выходит за пределы грузинского Генсека. Недавно прокуратура в Москве заявила, что снос статуи идейного вдохновителя машины репрессий – Феликса Дзержинского – был незаконным. Памятник стоял у здания ФСБ на Лубянке, но был снесен в 1991 году. Теперь его могут вернуть обратно.

А вместе с ним – санкционированное и поддерживаемое государством насилие, особенно для противников Путина. Кое-кто из союзников Навального бежал из РФ, других преследуют. Прокуроры также хотят окончательно распустить и запретить Фонд по борьбе с коррупцией, которым руководит Навальный. Сам оппозиционер три недели голодал в камере, пока едва не умер.



Сталин в современной России стал мемом / коллаж OZY

В современной России, открытая критика режима часто приводит к арестам. Но во время происшествия в Боре задержали лишь одного либерального активиста, кто критиковал сталинизм. Андрей Сорочкин сказал, что "только уроды могут кланяться такому монстру".

Русская редакция BBC в своей статье от 16 апреля 2019 года приводит три причины для популярности Сталина:

Мифологизация: это уже настолько далекое прошлое, что "отношение как к королю Артуру". Сталин стал мемом;

Государственная пропаганда: возвеличивание в рамках "победобесия". Советское время " рекламируется как лучший из возможных";

Антиелитные настроения: запрос среди народа на "строгий порядок" и борьбу с чиновниками, которые уже зарвались;

Наиболее известная фраза: "Сталина на вас нет!". Это значит, что никто не может справиться с руководством, от работы до государства. Директор "Левада-центра" в разговоре с изданием "Фонтанка", 8 января 2020 года, привел еще одну: "подъем темного русского национализма и имперских настроений".

Также это попытка пережить травму распада СССР и неспособность понять и обдумать свое прошлое, а не о росте числа сталинистов. Как говорит Гудков, пик "любви" к Вождю народов был в 2012 году, а теперь этот тренд снижается.

За Сталина против Путина

Несмотря на этот новый тренд, не все ставят знак равный между Сталиным и Путиным. Хотя масштабная кампания ресталинизации идет уже с приходом Путина к власти. Впрочем, все что о нем сейчас говорят – мифы или пропаганда.

Включая, по мнению Гудкова, "эффективного менеджера", "модернизатора и организатора". Массовое сознание общества закрывает глаза на массовые репрессии и казни.

Другие, наоборот, открыто критикуют действующего президента. На церемонии в городе Бор высмеяли современный Кремль как "слабый и подчиненный врагам России". А сама РФ была унижена на международной арене, особенно в Чехии, когда оказалось, что ИГРУ причастна к взрывам на военных складах Врбетице. "Сталин никогда бы не разрешил выслать десятки дипломатов!", – считают современные сторонники Компартии.

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Жесткая внешняя политика не пользуется уважением. Она, мол "недостаточно конфронтационная в отношении западных государств". Путин – акробат, который пытается успокоить консервативный электорат, демонстрируя симпатию к такой фигуре как Сталин.

Наше экономическое сползание – позор! В прошлом году мы потеряли 670 тысяч человек! Только в нашем районе закрыли пять предприятий,

– сказал первый секретарь местной ячейки компартии Владислав Егоров.

Нефтезависимая экономика РФ испытала проблемы из-за пандемии COVID-19 и падения спроса на "черное золото". Несколько миллионов россиян упали ниже черты бедности. Теперь людей могут забрать за репост в соцсетях (фактически, новая форма доноса – 24). Времена Путина "перевоплощают кровавого диктатора".