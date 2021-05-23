Провінційне містечко Бор привернуло увагу, бо там започаткували "Центр Сталіна". Шанувальники тирана висловлювали йому шану, коли їх знімали камери, пише у матеріалі NBC.

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Найкращий господарник

Скоро там буде музей та освітній центр, що представлятиме позитивну думку про цього лідера СРСР. Попри репресії, ГУЛАГ, депортації та інші злочини, які він чинив.

Ті, хто майже не жив у ті часи, вважає, що "Сталін – найкращий лідер. Виграв війну та підняв країну з руїн" (так сказав, наприклад, 44-річний Олексій Зоров, бізнесмен-спонсор проєкту). Реабілітація образу Сталіна відображає політичну та соціальну напругу в РФ останнім часом.

Чому знову люблять Сталіна Країні терміново потрібна нова історія про велич, тож Сталін ідеально підходить. Володимир Путін використовував цей імідж, щоб відвернути увагу від провалів свого керівництва. Він стикається з падінням рейтингу, повільним зростанням економіки, корупцією в оточенні.

Акція підтримки образу Сталіна в Росії / Фото Institute of Modern Russia

Для інших, епоха Сталіна це – передусім репресії, які зараз знову розгортаються в РФ. Силовики жорстоко розправляються з мирними демонстрантами, які вийшли на захист затриманого Олексія Навального. Чотирьом редакторам видання DOXA загрожують реальні терміни за ґратами за "підбурювання" неповнолітніх до участі в антиурядових акціях протесту (вони спалахнули у понад 100 містах Росії минулої зими).

В деяких регіонах Росії, як-от у Борі, комуністична влада досі користується неабиякою підтримкою.

"Центр Сталіна" нібито нагадуватиме, що "політики мають боротися з корупцією на вершині". За час правління цього диктатора, 1,7 млн радянських громадян було виселено та вислано у табори на примусову працю. Близько 690 тисяч було страчено.

Не зважаючи на це, кількість статуй Сталіна зростає по всій країні. Його возвеличують як переможця нацистів та модернізатора. Опитування "Левада-центру" показало доволі шокуючі цифри: 70% росіян схвалюють політику Сталіна!

Молодь теж підтримує диктатора / Фото The Guardian

Особливо дивним для соціологів було зростання у віковій групі 18-30 років. "У них це не від досвіду, а після міфологізованих розповідей старших в родині", – кажуть дослідники. Власне, сам Зоров вступив до лав Компартії, коли йому було 18 років.

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Для колишніх дисидентів це стало шоком. Володимир Борщев, який виступав проти радянської влади, сказав NBC таке: "Я все життя руйнував сталінську авторитарну систему. Вона вбила тисячі, сотні тисяч, ядро радянської еліти". Зараз Борщев – правозахисник У Московській Гельсінській Спілці.

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Таким чином, вважає Борщев, Путін (який працював у КДБ, а потім очолював організацію-наступницю ФСБ) намагається відбілити не стільки Сталіна, скільки свою колишню роботу. Яка прямо доклалася до масових репресій що тоді, що зараз. Придушення критики з боку інодумців потрібне і зараз.

Наша влада боїться навіть мертвого Сталіна. Все, що вони можуть зробити – грабувати людей,

– вважає Зоров.

Втім, це виходить за межі грузинського Генсека. Нещодавно, прокуратура в Москві заявила, що знесення статуї ідейного натхненника машини репресій – Фелікса Дзержинського – був незаконним. Пам'ятник стояв біля будівлі ФСБ на Луб'янці, але був знесений у 1991 році. Тепер його можуть повернути назад.

А разом з ним – санкціоноване та підтримуване державою насильство, особливо для противників Путіна. Дехто з союзників Навального втік з РФ, інших переслідують. Прокурори також хочуть остаточно розпустити та заборонити Фонд по боротьбі з корупцією, яким керує Навальний. Сам опозиціонер три тижні голодував у камері, поки ледь не помер.

Сталін у сучасній Росії став мемом / Колаж OZY

В сучасній Росії, відкрита критика режиму часто призводить до арештів. Але під час події в Борі затримали лише одного ліберального активіста, хто критикував сталінізм. Андрій Сорочкін сказав, що "лише виродки можуть вклонятися такому монстру".

Російська редакція BBC у своїй статті від 16 квітня 2019 року наводить три причини для популярності Сталіна:

Міфологізація: це вже настільки далеке минуле, що "відношення як до короля Артура". Сталін став мемом;

Державна пропаганда: возвеличення в рамках "победобєсія". Радянський час "рекламується як найкращий з можливих";

Антиелітні настрої: запит серед народу на "суворий порядок" та боротьбу з чиновниками, які вже зарвалися;

Найбільш відома фраза: "Сталіна на вас нема!". Це значить, що ніхто не може дати раду з керівництвом, від роботи до держави. Директор "Левада-центру" у розмові з виданням "Фонтанка" 8 січня 2020 року навів ще одну: "підйом темного російського націоналізму та імперських настроїв".

Також це спроба пережити травму розпаду СРСР і нездатність зрозуміти та обдумати своє минуле, а не про зростання числа сталіністів. Як каже Гудков, пік "любові" до Вождя народів був у 2012 році, а тепер цей тренд знижується.

За Сталіна проти Путіна

Попри цей новий тренд, не всі ставлять знак дорівнює між Сталіним та Путіним. Хоча масштабна кампанія ресталінізації йде вже з приходом Путіна до влади. Втім, все що про нього зараз кажуть – міфи або пропаганда.

Включаючи, на думку Гудкова, "ефективного менеджера", "модернізатора та організатора". Масова свідомість суспільства закриває очі на масові репресії та страти.

Інші, навпаки, відкрито критикують чинного президента. На церемонії у місті Бор висміяли сучасний Кремль як "слабкий та підпорядкований ворогам Росії". А сама РФ була зневажена на міжнародній арені, особливо у Чехії, коли виявилося, що ГРУ причетна до вибухів на військових складах Врбетіце. "Сталін ніколи б не дозволив вислати десятки дипломатів!", – вважають сучасні прихильники Компартії.

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Жорстка зовнішня політика не користується повагою. Вона, мовляв "недостатньо конфронтаційна щодо західних держав". Путін – акробат, який намагається заспокоїти консервативний електорат, демонструючи симпатію до такої фігури як Сталін.

Наше економічне сповзання – ганьба! Минулого року ми втратили 670 тисяч людей! Лише в нашому районі закрили п'ять підприємств,

– сказав перший секретар місцевого осередку Компартії Владислав Єгоров.

Нафтозалежна економіка РФ зазнала проблем через пандемію COVID-19 та падіння попиту на "чорне золото". Кілька мільйонів росіян впали нижче межі бідності. Тепер людей можуть забрати за репост у соцмережах (фактично, нова форма доносу – 24). Часи Путіна "перевтілюють кривавого диктатора".