Росія нарощує свої сили не тільки біля кордонів України, але й в Арктиці, відроджуючи старі бази та створюючи нові. Вони можуть загрожувати Півночі Європи та навіть США.

Росія робить величезні зусилля для повернення на територію Арктики: зводяться нові бази, відновлюється робота старих. Як показав матеріал CNN по аналізу супутникових знімків, особливо інтенсивно це відбувається останнім часом (разом з розробкою нової надзвукової зброї).

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Ядерна торпеда: що Путін тестує в Арктиці

Росія збирає потужну військову силу в Арктиці та випробовує там свою найновішу зброю. Зміни клімату, які розтоплюють лід, грають на руку Кремлю, бо звільняють великі акваторії. Арктика – це 20% російського експорту та 10% ВВП Росії.

Окрім військового облаштування, Росія активно рекламує Північний морський шлях (між Норвегією та Аляскою), особливо на фоні проблем в Суецькому каналі. Через вільну від криги Північ, доставляти товари з Азії до Європи можна буде вдвічі швидше, ніж зараз.



Торпеда "Посейдон" під водою / Фото EurAsian Times

Чиновники в США та експерти з озброєнь розповіли CNN, що вони особливо занепокоєні одним конкретним виробом військової промисловості РФ – надзвуковою торпедою 2M39 "Посейдон" для нових атомних підводних човнів "Белгород". Саме її разом з іншими прототипами Путін показав Федеральним зборам у 2018 році.

Найновіша зброя Це так звана некерована "стелс-торпеда" з ядерним реактором. Вона, за задумом, має обходити берегову оборону ворога і доставляти боєголовку в кілька мегатонн. Глибина занурення – до 1 кілометра. Вже після вибуху 2M39 "Посейдон" має створювати "радіоактивні цунамі", через які на березі буде неможливо жити десятиліттями.

Навіть без боєголовки, але точно з ядерним реактором всередині, така торпеда створює величезний ризик екологічного забруднення території. Утім, експерти сумніваються в цифрах, які з'явилися в ЗМІ. Зокрема, мовиться про швидкість у 100 вузлів (близько 185 кілометрів за годину) за потужності у 100 мегаватт. З такими показниками, торпеду буде доволі легко виявити через акустику.

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Розвиток 2M39 "Посейдон" триває швидко, адже до справи залучений президент Володимир Путін, який вимагав від міністра оборони Шойгу оцінки лютневих тестів торпеди. Окрім того, у 2021 році буде більше випробувань для "Посейдону". Однак за російськими даними, для поєднання торпеди з човном потрібно ще до п'яти років. У бойовому стані подібне озброєння має наносити "гарантований удар у відповідь", навіть якщо на Росію нападуть неочікувано.

Голова розвідки Норвегії, віцеадмірал Нільс Андреас Стенсонес сказав CNN, що його відомство розглядає "Посейдон" як "частину ядерного озброєння нового типу з ефектом стримування". Він додав: "Це – стратегічна система, цілі якої виходять за межі регіону".

Коли росіяни випробовують зброю, глушать сигнали GPS, закривають повітряний та морський простір під час навчань і літають над Арктикою, вони так посилають сигнал,

– сказав CNN американський чиновник Держдепу.

Цікаво. Також в Арктиці успішно тестували надзвукову крилату ракету "Циркон", яка націлена проти кораблів. На такій швидкості (до 9 Мах) ракети буде дуже складно збити/захищатися іншим чином.



Основні показники ракети "Циркон" / Колаж GlobalSecurity.org

Останні американські розрахунки такі: на знешкодження "Циркону" навіть з найсучаснішими радіолокаторами армія США матиме не більше 2 хвилин. Якщо ж ракета біля цілі з великої висоти перейде у піке, а потім знову вирівняється приблизно на 60 метрах, то вірогідність перехоплення наближається до нуля (треба буде встигнути за 20 секунд).

Навіть не маючи великої боєголовки ракета здатна завдати серйозної шкоди. Серійно поставляти на флот її планують вже у 2022 році. Попередньо, там є два ступені, перший – з твердопаливним двигуном. Її недоліками американці у виданні Popular Mechanics назвали "неможливість керувати на таких високих швидкостях, хіба що в ній буде термоядерний заряд". Тоді точність вже не гратиме визначальну роль.

Як і "Посейдон", ця ракета теж проходить через активну тестувальну фазу. Нещодавно, три підводні човни спливли одночасно, пробивши арктичну кригу. Путін сказав, що такій операції немає аналогів у світі.

Військове розгортання: Північ як одна велика база

За допомогою зображень від компанії Maxar, яка займається супутниковою зйомкою, журналісти CNN та аналітики зуміли оцінити масштаб арктичного розгортання. Зокрема, були знайдені підземні сховища, скоріш за все для тих самих "Посейдонів" та/або для інших сучасних типів зброї.

Спадок Холодної Війни На Кольському півострові біля Мурманська Росія знову активує локації, неактивні з часів Холодної Війни. Прикладом є військовий аеродром "Нагурське", збудований ще в 1950 роках. Він пройшов реновацію у 2015 році. А острів Котельний – у 2013 році зі зведенням авіабази "Темп" та радарів.

Щодо авіації, то там базуються МіГ-31BM, стратегічні бомбардувальники та радари біля узбережжя американського штату Аляска. Такі дії змусили США та НАТО активніше діяти на крайній Півночі.



Російські бази на крайній Півночі Росії / Карта American Security Project

Американські бомбардувальники B-1 Lancer, розташовані на норвезькій базі Ерланн, літали над східним Баренцевим морем. Малопомітна субмарина "Морський вовк" (Seawolf) була в регіоні у серпні. Держдеп США так оцінює ситуацію: "Ми чітко бачимо військовий виклик, що Росія кидає в Арктиці. Не в останню чергу це створює можливість проєктувати силу на Північну Атлантику".

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Супутники показують "повільне, але методичне" посилення аеродромів та "трикольорових баз" (тобто розфарбованих у три кольори прапору Росії – синій, білий та червоний) на північних кордонах Росії за останні 5 років. Подальший контроль над Арктикою – коли вона буде остаточно звільнена від криги – може бути кінцевою ціллю Кремля, запевняють західні аналітики.

Росія оновлює старі аеродроми, радарні станції, споруджує нові порти та пошуково-рятувальні центри. Також вона будує свій флот атомних та звичайних криголамів,

– сказав CNN спікер Пентагону Томас Кемпбелл.



Той самий сенсаційний криголам / Фото Wikipedia

Наприклад, у січні 2021 року криголам "50 років перемоги" вперше у сувору зиму пройшов через три східні, ще закуті в кригу, моря. Він супроводжував танкер "Крістоф де Марджері".

США занепокоєні правилами, які Росія встановить для користування цим коридором. Одне з них відоме вже – потрібно мати російського лоцмана на борту (так само як Суец вимагає брати єгипетського – 24 канал). Можливо, навіть з отриманням попереднього дозволу для проходу.

Берег як фортеця: чого боїться Кремль

Утім, не лише це насторожує на Півночі. Росіяни активно працюють над береговою обороною на землі та в небі, у тому числі – протиракетною.

Окремо посилюється здатність A2/AD (anti-access/area denial). Це комплекс засобів та заходів, щоб суперник не міг зайти або перетнути якусь територію "без ризику непоправних втрат". Якщо ж він спробує десантуватись або висадитись, для нього це буде ще більш небезпечно. У Росії таку сферу створюють С-400, "Іскандери" та протикорабельні комплекси "Бастіон".

Зверніть увагу! Дві авіабази – Рогачево та Анадирь – тепер оновлені для служби як "сили швидкого реагування та оповіщення" (Quick reaction alert forces – 24 канал). Подібну систему тестували також у Нагурському (де були вперше помічені МіГ-31BM).

Зважаючи на те, що "лід тане швидше, ніж вчені передбачали ще кілька років тому" (за словами старшого чиновника Держдепу), у плані фізичної доступності "будуть драматичні зміни наступні кілька десятиліть". Росія, звісно, буде робити все, щоб використати цей феномен з максимальною користю.

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Такі проєкти як "Циркон", "Авангард" та "Посейдон" (не кажучи вже про погано відомий "Буревістник") Росія може використати для залякування та як карту в наступних перемовинах про ядерну зброю. Термін дії останнього чинного документа – New Start III – спливає через 5 років. Тобто він стане проблемою наступного президента США – Байдена або когось іншого.