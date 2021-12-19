Литва готова передать Украине летальное оружие. На такой шаг Вильнюс может пойти из-за сосредоточения российских военных возле украинской границы.

Об этом заявил министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас. В Вильнюсе готовы помочь Украине.

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Необходимо поддержать Украину, – министр обороны Литвы

Необходимо всячески поддержать Украину, и Литва готова к этому, в частности, передать Украине летальное оружие,

– заявил Анушаускас.

Какое именно оружие передадут – пока неизвестно

Однако министр обороны не уточнил, какое именно оружие могут передать официальному Киеву. Анушаускас отметил, что это вопрос – многостороннего соглашения.

Вовлечены несколько стран, не только поставщик и получатель вооружений, но также производитель и поставщик,

– пояснил министр национальной обороны.

Отметим, что 8 декабря Литва передала Украине часть военной помощи. Речь идет о бронежилетах и баллистических поясах. Официальная делегация во главе с Анушаускасом наведалась в Киев.

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Что заявил министр обороны Литвы об угрозе со стороны России:

Анушаускас заявил, что войска России вблизи границы страны создают серьезную угрозу.

Вильнюс такие действия Москвы игнорировать не может.

Литва заявила о всеобъемлющей поддержке Украины.

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