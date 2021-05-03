Вильнюс никогда не признает оккупации Россией части территории Украины. В Литве заявили, что будут способствовать процессу деоккупации украинских земель.

Об этом во время выступления в Сейме Польши по случаю 230-летия принятия Конституции Речи Посполитой заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

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Литва будет способствовать в деоккупации украинских территорий

Литовский лидер отметил, что мобилизация вооруженных сил России на границе с Украиной и война на Донбассе с участием пророссийских боевиков свидетельствуют о давлении и разжигании военного напряжения со стороны Москвы.

Хочу подчеркнуть, что Литва никогда не признает нелегальную аннексию Крыма и будет действовать в направлении завершения фактической оккупации восточной части Украины,

– заявил Науседа.

Он также добавил, что нельзя допустить, чтобы "Украина снова вернулась в прошлое".

Президентский саммит в Польше: что известно

В Варшаве 3 мая состоится президентский саммит глав государств Украины, Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в рамках празднования 230-летия принятия Конституции Речи Посполитой.

Также в польской столице пройдут двусторонние переговоры между Владимиром Зеленским и Анджеем Дудой.

Справка. Первая Конституция Речи Посполитой была принята Сеймом 3 мая 1791 года. Она считается одной из старейших в Европе. Однако попытка внедрения положений этого документа потерпела неудачу из-за сопротивления местных магнатов и оккупации польского королевства российскими войсками.