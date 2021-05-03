Литва обещает помочь Украине с деоккупацией территорий
Вильнюс никогда не признает оккупации Россией части территории Украины. В Литве заявили, что будут способствовать процессу деоккупации украинских земель.
Источник:TV 3
Об этом во время выступления в Сейме Польши по случаю 230-летия принятия Конституции Речи Посполитой заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
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Литва будет способствовать в деоккупации украинских территорий
Литовский лидер отметил, что мобилизация вооруженных сил России на границе с Украиной и война на Донбассе с участием пророссийских боевиков свидетельствуют о давлении и разжигании военного напряжения со стороны Москвы.
Хочу подчеркнуть, что Литва никогда не признает нелегальную аннексию Крыма и будет действовать в направлении завершения фактической оккупации восточной части Украины,
– заявил Науседа.
Он также добавил, что нельзя допустить, чтобы "Украина снова вернулась в прошлое".
Президентский саммит в Польше: что известно
В Варшаве 3 мая состоится президентский саммит глав государств Украины, Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в рамках празднования 230-летия принятия Конституции Речи Посполитой.
Также в польской столице пройдут двусторонние переговоры между Владимиром Зеленским и Анджеем Дудой.
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