Литва обіцяє допомогти Україні з деокупацією територій
Вільнюс ніколи не визнає окупації Росією частини територій України. У Литві заявили, що сприятимуть процесу деокупації українських земель.
Джерело:TV3
Про це під час виступу в Сеймі Польщі з нагоди 230-річчя ухвалення конституції Речі Посполитої заявив президент Литви Гітанас Наусєда.
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Литва сприятиме у деокупації українських територій
Литовський лідер зазначив, що мобілізація збройних сил Росії на кордоні з Україною і війна на Донбасі за участю проросійських бойовиків свідчать про тиск і розпалювання військової напруги зі сторони Москви.
Хочу наголосити, що Литва ніколи не визнає нелегальну анексію Криму і діятиме у напрямку завершення фактичної окупації східної частини України,
– заявив Наусєда.
Він також додав, що не можна дозволити, щоб "Україна знову повернулася в минуле".
Президентський саміт у Польщі: що відомо
У Варшаві 3 травня відбудеться президентський саміт глав держав України, Польщі, Литви, Латвії та Естонії в рамках святкування 230-річчя ухвалення конституції Речі Посполитої.
Також у польській столиці пройдуть двосторонні переговори між Володимиром Зеленським та Анджеєм Дудою.
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