Как сообщил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в социальной сети X.

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Что говорят в МИД Литвы?

Официальный Вильнюс категорически опровергает ложные утверждения, которые активно распространяются в социальных сетях.

Литва никогда не давала разрешения на использование своего воздушного пространства для нанесения ударов по целям на территории Российской Федерации, в том числе и в данном случае– подчеркнул дипломат.

Заявлению предшествовали сообщения об объявлении воздушной тревоги на территории Калининградской области России вечером 21 ноября.

Российские местные власти сначала уверяли в отсутствии реальной угрозы и утверждали, что тревога была учебной из-за якобы ложного сигнала со стороны Литвы.

Впрочем, менее чем через час в регионе вновь зазвучали сирены, а в местных телеграм-каналах появились сообщения о работе российской противовоздушной обороны по воздушным целям в городе Балтийск.

Кстати, 21 ноября в нейтральных водах Финского залива два беспилотника провели атаку на грузовое судно, что следовало в Калининград. Атака произошла в 3 морских милях от российской границы. После атаки началась срочная эвакуация экипажа.