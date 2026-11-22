Як повідомив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс у соцмережі X.

Adv

популярні відео

Що кажуть у МЗС Литви?

Офіційний Вільнюс категорично заперечує неправдиві твердження, які активно поширюються у соціальних мережах.

Литва ніколи не давала дозволу на використання свого повітряного простору для завдання ударів по цілях на території Російської Федерації, зокрема й у цьому випадку– підкреслив дипломат.

Заяві передували повідомлення про оголошення повітряної тривоги на території Калінінградської області Росії ввечері 21 листопада.

Російська місцева влада спершу запевняла про відсутність реальної загрози та стверджувала, що тривога була навчальною через нібито помилковий сигнал з боку Литви.

Утім, менш ніж за годину в регіоні знову залунали сирени, а в місцевих телеграм-каналах з'явилися повідомлення про роботу російської протиповітряної оборони по повітряних цілях у місті Балтійськ.

До речі, 21 листопада у нейтральних водах Фінської затоки два безпілотники атакували вантажне судно, що прямувало до Калінінграда. Удар стався за 3 морські милі від російського кордону. Після атаки розпочали термінову евакуацію екіпажу.