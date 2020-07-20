Сначала Литва включила Украину в список стран риска, однако через несколько дней изменила свое решение. От 20 июля жителям Литвы, которые вернулись из Украины, не нужно проходить самоизоляцию.

После поездок в Украину литовцам не нужно изолироваться

Литва обновила список стран, после посещения которых требуется самоизоляция, сообщает 15min.lt.

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Украину из этого списка исключили. От 20 июля жителям Литвы, которые вернулись из Украины, не нужно проходить самоизоляцию.

Напомним, Литва 13 июля отнесла Украину в список стран риска, но впоследствии пересмотрела свое решение.

В то же время Литва ввела двухнедельную самоизоляцию для путешественников, вернувшихся из таких стран:

Хорватия;

Исландия;

Испания.

Люди, вернувшиеся из стран со сложной эпидемиологической ситуацией, должны в течение 24 часов передать свои данные специалистам Национального центра общественного здравоохранения.

Они также должны провести в изоляции 14 дней, даже если проезжали через определенные страны транзитом.

Обратите внимание! В Латвии планируют лишать виз и видов на жительство граждан третьих стран, нарушающих режим самоизоляции.

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