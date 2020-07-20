Литва отменила самоизоляцию для путешественников, вернувшихся из Украины
Сначала Литва включила Украину в список стран риска, однако через несколько дней изменила свое решение. От 20 июля жителям Литвы, которые вернулись из Украины, не нужно проходить самоизоляцию.
После поездок в Украину литовцам не нужно изолироваться
Литва обновила список стран, после посещения которых требуется самоизоляция, сообщает 15min.lt.
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Украину из этого списка исключили. От 20 июля жителям Литвы, которые вернулись из Украины, не нужно проходить самоизоляцию.
Напомним, Литва 13 июля отнесла Украину в список стран риска, но впоследствии пересмотрела свое решение.
В то же время Литва ввела двухнедельную самоизоляцию для путешественников, вернувшихся из таких стран:
- Хорватия;
- Исландия;
- Испания.
Люди, вернувшиеся из стран со сложной эпидемиологической ситуацией, должны в течение 24 часов передать свои данные специалистам Национального центра общественного здравоохранения.
Они также должны провести в изоляции 14 дней, даже если проезжали через определенные страны транзитом.
Коронавирус в Литве: что известно
- По состоянию на 20 июля в стране зафиксировали 1947 случаев заражения коронавирусом. От недуга умерли 80 человек, выздоровели – 1601.
- А с 17 июня в Литве отменили карантин. К слову, ввели его одновременно с Украиной.