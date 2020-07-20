Спершу Литва включила Україну до списку країн ризику, однак через кілька днів змінила своє рішення. Від 20 липня жителям Литви, які повернулися з України, не потрібно проходити самоізоляцію.

Після поїздок в Україну литовцям не потрібно ізольовуватися

Литва оновила список країн, після відвідин яких потрібна самоізоляція, повідомляє 15min.lt.

Читайте також ЄС переглянув список країн, яким дозволений в’їзд: України в ньому знову немає

Україну з цього списку виключили. Від 20 липня жителям Литви, які повернулися з України, не потрібно проходити самоізоляцію.

Нагадаємо, Литва 13 липня віднесла Україну до списку країн ризику, але згодом переглянула своє рішення.

Водночас Литва запровадила двотижневу самоізоляцію для мандрівників, які повернулися з таких країн:

Хорватія;

Ісландія;

Іспанія.

Люди, які повернулися з країн зі складною епідеміологічною ситуацією, мають впродовж 24 годин передати свої дані фахівцям Національного центру громадської охорони здоров'я.

Вони також повинні провести в ізоляції 14 днів, навіть якщо проїжджали через визначені країни транзитом.

Зверніть увагу! У Латвії планують позбавляти віз та посвідок на тимчасове проживання громадян третіх країн, які порушують режим самоізоляції.

Коронавірус у Литві: що відомо