Литва скасувала самоізоляцію для мандрівників, які повернулися з України
Спершу Литва включила Україну до списку країн ризику, однак через кілька днів змінила своє рішення. Від 20 липня жителям Литви, які повернулися з України, не потрібно проходити самоізоляцію.
Після поїздок в Україну литовцям не потрібно ізольовуватися
Литва оновила список країн, після відвідин яких потрібна самоізоляція, повідомляє 15min.lt.
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Україну з цього списку виключили. Від 20 липня жителям Литви, які повернулися з України, не потрібно проходити самоізоляцію.
Нагадаємо, Литва 13 липня віднесла Україну до списку країн ризику, але згодом переглянула своє рішення.
Водночас Литва запровадила двотижневу самоізоляцію для мандрівників, які повернулися з таких країн:
- Хорватія;
- Ісландія;
- Іспанія.
Люди, які повернулися з країн зі складною епідеміологічною ситуацією, мають впродовж 24 годин передати свої дані фахівцям Національного центру громадської охорони здоров'я.
Вони також повинні провести в ізоляції 14 днів, навіть якщо проїжджали через визначені країни транзитом.
Коронавірус у Литві: що відомо
- Станом на 20 липня у країні зафіксували 1 947 випадків зараження коронавірусом. Від недуги померли 80 людей, одужали – 1 601.
- А з 17 червня у Литві скасували карантин. До слова, запровадили його водночас з Україною.