Миссию Литвы в Украине возглавляет представитель Министерства иностранных дел, чрезвычайный и полномочный посол страны Йонас Даниляускас.
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В Украине начинает работу миссия Литвы
В состав миссии входят представители:
- аппарата правительства,
- Министерства национальной обороны,
- Министерства энергетики,
- Министерства внутренних дел,
- Министерства здравоохранения,
- Министерства социальной безопасности и труда.
Во время пребывания в Украине миссия будет проводить встречи с представителями украинских учреждений. Она оценит потребности страны в помощи в различных сферах и согласует механизмы оказания этой помощи.
Предварительно, миссия будет работать на украинской территории примерно 1 месяц.
Помощь Украине от Литвы: что известно
- На днях стало известно, что Литва планирует передать Вооруженным силам Украины 24 тепловизора. Их совокупная стоимость составляет больше 342 тысяч евро. Министерство обороны государства подготовило проект постановления правительства.
- Кроме того, после одобрения Госдепом США Литва и Латвия предоставят Украине зенитно-ракетные комплексы Stinger. По мнению Министерства обороны, такая поддержка усилит военный потенциал страны.