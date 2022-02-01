Місію Литви в Україні очолює представник Міністерства закордонних справ, надзвичайний та повноважний посол країни Йонас Даниляускас.

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В Україні починає роботу місія Литви

До складу місії входять представники:

  • апарату уряду,
  • міністерства національної оборони,
  • міністерства енергетики,
  • міністерства внутрішніх справ,
  • міністерства охорони здоров'я,
  • міністерства соціальної безпеки та праці.

Під час перебування в Україні місія проводитиме зустрічі з представниками українських установ. Вона оцінить потреби України у допомозі у різних сферах та погодить механізми надання цієї допомоги.

Попередньо, місія працюватиме на українській території приблизно 1 місяць.

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