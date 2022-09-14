Соответствующее заявление Ландсбергис – глава МИД Литвы – сделал во время своего визита в Одессу. Там он провел совместную пресс-конференцию с Дмитрием Кулебой – главой МИД Украины – и Саймоном Ковени – главой МИД Ирландии.

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Сегодня (14 сентября – 24 канал) мы поднимали вопрос оказания военной помощи. Правительством страны было принято решение об отправке двух партий бронетранспортеров. Первая из них поступит уже в ближайшее время,

– заявил Ландсбергис.

Украине необходимы БТРы

Украинские герои успешно идут в контрнаступление. В то же время им необходима помощь. Михаил Подоляк рассказал, в чем больше всего нуждаются герои ВСУ. Речь идет о:

реактивных системах залпового огня MLRS (именно они помогут разрушить логистику в тылу врага);

танки и БТРы (помогут героям ВСУ освобождать территории);

ПВО для защиты критической инфраструктуры;

беспилотники, чтобы наводить удары.

Подоляк подчеркнул, что пора нанести финальный удар по империи зла. Международные партнеры должны помочь ускорить окончание войны в Украине.

Заметьте – появились кадры освобожденной Херсонщины: смотрите видео