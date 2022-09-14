Відповідну заяву Ландсбергіс – глава МЗС Литви – зробив під час свого візиту в Одесу. Там він провів спільну пресконференцію з Дмитром Кулебою – главою МЗС України – та Саймоном Ковені – главою МЗС Ірландії.
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Сьогодні (14 вересня – 24 канал) ми порушували питання надання військової допомоги. Урядом країни було ухвалено рішення про відправлення двох партій бронетранспортерів. Перша з них надійде вже найближчим часом,
– заявив Ландсбергіс.
Україні необхідні БТРи
Українські герої успішно йдуть у контрнаступ. Водночас їм необхідна допомога. Михайло Подоляк розповів, чого найбільше потребують герої ЗСУ. Мовиться про:
- реактивні системи залпового вогню MLRS (саме вони допоможуть зруйнувати логістику у тилу ворога);
- танки та БТРи (допоможуть героям ЗСУ звільняти території);
- ППО для захисту критичної інфраструктури;
- безпілотники, аби наводити удари.
Подоляк наголосив, що час завдати фінального удару по імперії зла. Міжнародні партнери мають допомогти прискорити закінчення війни в Україні.
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