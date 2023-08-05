Таким мнением с 24 Каналом поделился военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан. Он убежден, что кроме комплексов ПВО для закрытия неба над Югом Украины, также необходимы и новые комплексы противоракетной обороны.

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Литва помогает Украине закрыть небо

Как сообщило литовское министерство обороны, в скором времени Украина получит дополнительные комплексы NASAMS. Перед тем президент Литвы сообщал, его страна закупит 2 пусковые установки этого зенитно-ракетного комплекса.

Ведомство отмечает, что оказывает бесперебойную поддержку Вооруженным Силам Украины на протяжении всего 2023 года. Кроме пусковых зенитно-ракетного комплекса, балтийская страна передавала Украине бронетранспортеры, вертолеты, боеприпасы для гранатометов и антидроновые средства.

NASAMS стоит на вооружении литовской армии, начиная с 2020 года. С началом российско-украинской войны она также продвигала инициативу общей ПВО для всех стран Балтии. Однако в результате Латвия и Эстония решили взять на вооружение немецкий комплекс IRIS-T.

Сколько NASAMS нужно Украине

ЗРК NASAMS – это норвежско-американский комплекс среднего радиуса действия, способный поражать воздушные цели на расстоянии до 40 километров.

"Мы должны прикрыть не только Одессу, но и все причерноморское побережье от Херсона до Дуная. Для этого нужно развернуть не менее 5 установок NASAMS, способных перехватывать все типы дозвуковых крылатых ракет", – отметил Свитан.

В то же время, эти установки не смогут прикрыть небо от баллистических ракет врага вроде "Искандер-М" и "Кинжал". Чтобы ликвидировать эту угрозу для портов Одесщины, Украине также необходимо получить дополнительный комплекс противоракетной обороны SAMP/T или Patriot.

Роман Свитан о передаче Украине ЗРК NASAMS: смотрите видео

Кто поставлял Украине NASAMS раньше