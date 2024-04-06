Ведомство не указало количество переданных бронетранспортеров. При этом там отметили, что непрерывная поддержка Украины является стратегической целью Литвы.

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"Вчера вечером в Украину прибыла новая партия литовской военной поддержки: мы передали бронетехнику М577", – говорится в сообщении.

В ведомстве нагоосили, что будут продолжать поддерживать Украину в войне против агрессора.

"Вооружение и техника, которые мы и наши союзники предоставляем, делают решающий вклад в борьбу Украины за независимость и безопасность Европы в целом. Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо", – говорится в заявлении.

План помощи на 200 миллионов евро

Минобороны также отметило, что Литва разработала долгосрочный план поддержки Украины, который предусматривает пакет военной помощи Киеву в размере 200 миллионов евро на новые закупки в период 2024 – 2026 годов.

Обратите внимание! С начала войны Литва предоставила Украине военную помощь на сумму около 605 миллионов евро.