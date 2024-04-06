Відомство не вказало кількість переданих бронетранспортерів. При цьому там наголосили, що безперервна підтримка України є стратегічною метою Литви.
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"Вчора ввечері до України прибула нова партія литовської військової підтримки: ми передали бронетехніку М577", – йдеться у повідомленні.
У відомстві нагоосили, що продовжуватимуть підтримувати Україну у війні проти агресора.
"Оозброєння та техніка, які ми й наші союзники надаємо, роблять вирішальний внесок у боротьбу України за незалежність та безпеку Європи загалом. Ми будемо продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно", – йдеться в заяві.
План допомоги на 200 мільйонів євро
Міноборони також зазначило, що Литва розробила довгостроковий план підтримки України, який передбачає пакет військової допомоги Києву в розмірі 200 мільйонів євро на нові закупівлі в період 2024 – 2026 років.