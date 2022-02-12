Литва передаст Украине вакцины, в желтой зоне 1 область: новости о коронавирусе 12 февраля

В Украине заболеваемость держится на достаточно высоком уровне, за сутки пятницы заболели более 38 тысяч человек. С начала вакцинальной кампании проведено 31 миллион прививок. Лишь один регион остался в оранжевой зоне карантина. В США отсрочили принятие вакцинации детей младше 5 лет. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 12 февраля.

Новости о коронавирусе в Украине 12 февраля

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

За сутки в Украине заболели коронавирусом 38 212 человек, среди них 3 029 детей и 864 медработника. В больницы госпитализировали 3 753 человека с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений недуга, к сожалению, умерли 265 человек. Выздоровели – 19 943 пациента.

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Каковы темпы тестирований? За минувшие сутки лаборатории провели 139 475 тестов на выявление коронавирусной болезни различными методами, в частности методом ПЦР – 72 764, методом ИФА – 6 138, исследований экспресс-тестами на антиген – 60 573.

​​Количество случаев COVID-19 в регионах за сутки:

Киев – 4 229;

Винницкая область – 720;

Волынская область – 1 060;

Днепропетровская область – 2 596;

Донецкая область – 1 808;

Житомирская область – 1 489;

Закарпатская область – 795;

Запорожская область – 1 276;

Ивано-Франковская область – 791;

Киевская область – 1 326;

Кировоградская область – 487;

Луганская область – 783;

Львовская область – 2 351;

Николаевская область – 1 013;

Одесская область – 3 670;

Полтавская область – 1 407;

Ровненская область – 1 145;

Сумская область – 1 671;

Тернопольская область – 813;

Харьковская область – 1 736;

Херсонская область – 1 604;

Хмельницкая область – 1 813;

Черкасская область – 1 246;

Черновицкая область – 789;

Черниговская область – 1 594.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

С начала пандемии COVID-19 в Украине зафиксировали 4 501 182 случая заболевания. По состоянию на 12 февраля известно о 3 770 769 случаях выздоровления.Жертвами коронавируса, к сожалению, стали 102 668 жителей страны.

Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / инфографика 24 канала

В Украине провели 31 миллион прививок против коронавируса

Источник: Минздрав

В течение суток 11 февраля в Украине 74 038 человек вакцинировали против COVID-19.

Первую дозу ввели 20 260 лицам, вторую дозу – 32 286, дополнительную дозу – 725 лицам, бустерную дозу – 20 767.

Украина получит партию Johnson&Johnson для прививки украинцев на КПВВ

От начала вакцинальной кампании привито 15 561 673 человека: первую дозу получили 15 561 671 человек, две дозы – 14 932 864 человека. Дополнительную дозу ввели 23 353 людям, бустерную дозу – 553 617.

Источник: Минздрав

В субботу, 12 февраля министр здравоохранения Виктор Ляшко посетил бесплатные пункты тестирования и прививки против коронавируса, расположенные на территории контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) "Станица Луганская".

Министр сообщил о поддержке от Литвы, которая передаст вакцину Johnson & Johnson для прививки украинцев, в частности с временно оккупированных территорий на пунктах пропуска.

Минздрав посетил пункты тестирования и прививки на территории КПВВ / Фото фейсбук Виктора Ляшко

5 областей в красной зоне, одна – в желтой: Минздрав обновил карантинную карту

Источник: Минздрав

В желтой зоне карантина находится только Полтавская область. Пять областей находятся в красной зоне. Все остальные – в оранжевой.

В красной зоне карантина:

Ровненская,

Ивано-Франковская,

Луганская,

Закарпатская,

Хмельницкая области.

Показатели заболеваемости

В целом уровень заболеваемости по Украине составляет 1 269 при норме не менее 75 на 100 тысяч населения. Также превышен уровень госпитализаций – в 15 регионах при определенном индикаторе 60 на 100 тысяч населения.

В то же время показатель загруженности коек с кислородом не превышен ни в одном регионе Украины.

Показатели заболеваемости в регионах / инфографика Минздрава

Новости о коронавирусе в мире 12 февраля

Статистика распространения COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 12 февраля в мире обнаружили более 408 миллионов больных коронавирусом и более чем 5,8 миллиона смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Франция, Индия, Бразилия, Германия и Италия.

В США отложили одобрение COVID-вакцинации детей до 5 лет

Источник: CBS News

В США отложили одобрение вакцинации против коронавируса детей от 5 лет препаратом Pfizer. Соответствующее решение приняло Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Регулятор решил отложить это решение до тех пор, пока не будет больше данных о вакцинации этой возрастной категории, в частности, эффективности трех доз вакцины.

Новые правила карантина в Польше

Источник: In Poland

В Польше прогнозируют спад пятой волны COVID-19. Поэтому в стране решили постепенно ослаблять ограничения. Изменения уже коснулись самоизоляции и карантина по прибытию в страну.

Дистанционное обучение у школьников, и учащихся общеобразовательных школ не продлится до конца февраля, как планировали, они вернутся в школу на неделю раньше, 21 февраля.

Глава польского Минздрава Адам Недзельский выразил надежду, что уже в марте власти смогут принять смелые решения об отмене ограничений, в частности ношение масок в закрытых помещениях не будет обязательным, только рекомендованным.

С 11 февраля карантин по прибытии из-за границы будет снят с тех, кто предъявит сертификат о вакцинации. В то же время невакцинированные люди должны пройти 7-дневный карантин по прибытию.