Литва планирует запретить транзит из России через страну в Калининград

Литва проводит консультации по остановке транзитов в Калининградскую область. Но в одностороннем порядке остановить его страна не может.

Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. По ее словам, упрощенный транзит – это обязательство всего Европейского Союза.

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Остановка российского транзита через Литву

Упрощенный транзит – это не просто наше решение, это трехстороннее соглашение. И все же, мы не можем игнорировать взгляды ЕС как цивилизованного сообщества на то, как решать этот вопрос. Но я не могу сказать, что консультаций по этой теме нет,

– сказала Шимоните.

Отвечая на вопрос, почему не был остановлен транзит в Калининград, когда Россия сама не выполнила своих международных обязательств, она сказала, что так или иначе было много призывов и предложений, однако если реализовать все их одновременно, не будет влияния, чтобы "поднять для Кремля цену этой войны".

"Нас призывают – поступайте так, реагируйте иначе. Но если бы мы сделали все сразу 25 февраля, тогда неизвестно, что бы мы делали сейчас, если бы не осталось никаких дополнительных шагов, если бы мы не имели того, что мы можем выложить на стол", – сказала премьер.

Что предусматривает соглашение о транзите с Россией

Соглашение между ЕС и Россией о программе калининградского транзита обеспечивает упрощенный транзит лиц с территории России в Калининградскую область и обратно через Литву. Его подписали в июле 2003 года. Через Литву в среднем в месяц проходит транзитом около 100 поездов.