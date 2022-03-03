Литва и Польша начали собственные уголовные производства из-за вторжения России в Украину

Из-за полномасштабной войны России против Украины две страны начали собственные уголовные производства. Речь идет о Литве и Польше.

Об этом рассказала генпрокурор Ирина Венедиктова. В то же время другие государства сейчас также в процессе регистрации таких производств и начала расследований.

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По словам Венедиктовой, генпрокуратура Литвы начала досудебное расследование агрессии, незаконного обращения с людьми, запрещенного международным правом, а также запрещенных военных атак России в Украине.

В то же время Польша начала следствие по делу о начале и ведении захватнической войны.

Почему это важно

Генпрокурор рассказала, что за рубежом также будут собирать и документировать показания людей, которые бегут от войны, и все доказательства для привлечения агрессора к уголовной ответственности на всех возможных уровнях.

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