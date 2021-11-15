Сейчас на рассмотрении остаются еще несколько сотен просьб мигрантов. Об этом рассказала министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

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Литва предоставила убежище 7 беженцам

Уже рассмотрено 2 576 просьб и осталось рассмотреть 584. Убежище предоставлено семи лицам,

– отметила Билотайте.

Министр добавила, что в Литву прибыли консулы из Ирака, которые помогут вернуть домой иракцев, которые ищут убежище.

"У нас 76 нелегальных мигрантов, которые хотят вернуться на родину, из них примерно 50 именно из Ирака", – уточнила она. Иракские консулы помогут быстро оформить документы и вернуть этих людей домой.

Совместное заявление президентов стран Балтии по миграционному кризису

Литва, Латвия и Эстония осудили режим Александра Лукашенко из-за ситуации с мигрантами на границе Беларуси с Евросоюзом.

Главы этих стран в совместном заявлении отметили, что самопровозглашенного президента и его приспешников следует привлечь к ответственности за "торговлю людьми".

Напомним, с 8 ноября на границе Беларуси и стран ЕС огромный наплыв мигрантов с Ближнего Востока. Активнее всего они атакуют Польшу.