Наразі на розгляді залишаються ще кілька сотень прохань мігрантів. Про це розповіла міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте.

Читайте також Президент Зеленський обговорив з главою Литви ситуацію на кордоні з Білоруссю

Литва надала притулок 7 біженцям

Вже розглянуто 2 576 прохань і залишилося розглянути 584. Притулок надано семи особам,

– зазначила Білотайте.

Міністерка додала, що в Литву прибули консули з Іраку, які допоможуть повернути додому іракців, які шукають притулок.

"У нас 76 нелегальних мігрантів, які хочуть повернутися на батьківщину, з них приблизно 50 саме з Іраку", – уточнила вона. Іракські консули допоможуть швидко оформити документи та повернути цих людей додому.

Спільна заява президентів країн Балтії щодо міграційної кризи