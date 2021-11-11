Зеленський проінформував Наусєду про рішення РНБО 10 листопада. Мовиться про протидію загрозі на кордоні.

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Глава України запевнив президента Литви, що на межі між Україною та Білоруссю значно посилено заходи безпеки.

Україна нарощує потужності прикордонної служби

Ми будемо адекватно реагувати на розвиток ситуації на наших кордонах. Ми вже нарощуємо потужності прикордонної служби. Готові залучити й інші резерви,

– зазначив Зеленський.

Також президенти обговорили питання безпеки на Сході України і торкнулись епідеміологічної ситуації в нашій державі.

Важливо! Литва та Україна координуватимуть заходи з метою збереження свободи взаємних поїздок громадян.

Литва раніше запровадила надзвичайний стан на кордоні

Зазначимо, що Литва услід за Польщею ухвалила рішення про введення надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю. Спочатку з такою пропозицією виступило Міністерство внутрішніх справ, згодом за це проголосували і у Сеймі.

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Надзвичайний стан діятиме протягом місяця – з 10 листопада – на всій ділянці литовсько-білоруського кордону й углиб країни на 5 кілометрів від нього.