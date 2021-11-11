Зеленский проинформировал Науседу о решении СНБО 10 ноября. Речь идет о противодействии угрозе на границе.

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Глава Украины заверил президента Литвы, что на границе между Украиной и Беларусью значительно усилены меры безопасности.

Украина наращивает мощности пограничной службы

Мы будем правильно реагировать на развитие ситуации на наших границах. Мы уже наращиваем мощности пограничной службы. Готовы привлечь и другие резервы,

– отметил Зеленский.

Также президенты обсудили вопросы безопасности на Востоке Украины и затронули эпидемиологическую ситуацию в нашем государстве.

Важно! Литва и Украина будут координировать мероприятия по сохранению свободы взаимных поездок граждан.

Литва ранее ввела чрезвычайное положение на границе

Отметим, что Литва вслед за Польшей приняла решение о введении чрезвычайного положения на границе с Беларусью. Сначала с таким предложением выступило Министерство внутренних дел, впоследствии за это проголосовали и в Сейме.

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Чрезвычайное положение будет действовать в течение месяца – с 10 ноября – на всем участке литовско-белорусской границы и вглубь страны на 5 километров от нее.