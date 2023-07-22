Акцию начала организация "Малы, но сильны". По словам ее основателя Раймундаса Алекнавичюса, одним из самых влиятельных факторов войны России в Украине является нарастающее использование дронов.

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Война в Украине войдет в мировую военную историю как война постоянно эволюционирующих технологий дронов. Наряду с боевыми Bayraktar, коммерческими DJI и разными беспилотниками с неподвижным крылом, в войне Украины с Россией сейчас все большее значение приобретают дроны-камикадзе типа FPV,

– отметил Алекнавичюс.

Он добавил, что Россия недавно закупила тысячи беспилотников, которые наносят огромный ущерб украинским военным.

Обратите внимание! Акция "Песни дронов", которая стартовала 19 июля, продлится до 24 августа и станет ценным подарком от наших союзников ко Дню Независимости Украины.

"Малы, но сильны" хотят собрать деньги и закупить дроны TORO, разработанные украинскими и литовскими экспертами. Эти FPV-беспилотники считаются одним из лучших дронов-камикадзе в своем классе.

Как Литва поддерживает Украину

Вильнюс является надежным и постоянным союзником Украины в борьбе нашего государства против страны-агрессора. Литва выступает за скорейшее вступление Украины в НАТО и оказывает нам военную, финансовую и гуманитарную помощь в кровопролитной войне, которую ведет Россия.

На последнем заседании в формате "Рамштайн" Литва призвала другие государства вступать в коалицию по разминированию Украины – инициативе по обучению саперов, а также передаче нам необходимого оборудования. Более того, Литва уже в июле предоставит Украине военную помощь и оружие на 24 миллиона евро.

Также на днях Литва лишила 135 россиян права на постоянное жительство в стране. Литовский департамент миграции интересовался у них взглядами относительно того, кому принадлежит Крым и поддерживают ли они российское вторжение в Украину.