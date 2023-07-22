Акцію започаткувала організація "Малі, але сильні". За словами її засновника Раймундаса Алекнавічюса, одним із найвпливовіших чинників війни Росії в Україні є наростальне використання дронів.

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Війна в Україні увійде у світову військову історію як війна технологій дронів, що постійно еволюціонують. Поряд із бойовими Bayraktar, комерційними DJI й різними безпілотниками з нерухомим крилом, у війні України з Росією нині дедалі більшого значення набувають дрони-камікадзе типу FPV,

– зазначив Алекнавічюс.

Він додав, що Росія нещодавно закупила тисячі безпілотників, які завдають величезної шкоди українським військовим.

Зверніть увагу! Акція "Пісні дронів", яка стартувала 19 липня, триватиме до 24 серпня та стане цінним подарунком від наших союзників до Дня Незалежності України.

"Малі, але сильні" хочуть зібрати гроші й закупити дрони TORO, які розробили українські та литовські експерти. Ці FPV-безпілотники вважаються одним із найкращих дронів-камікадзе у своєму класі.

Як Литва підтримує Україну

Вільнюс є надійним та постійним союзником України у боротьбі нашої держави проти країни-агресора. Литва виступає за якомога швидший вступ України до НАТО та надає нам військову, фінансову та гуманітарну допомогу у кровопролитній війні, яку веде Росія.

На останньому засіданні у форматі "Рамштайн" Литва закликала інші держави вступати у коаліцію з розмінування України – ініціативи з навчання саперів, а також передачі нам необхідного обладнання. Ба більше, Литва уже в липні надасть Україні військової допомоги та зброї на 24 мільйони євро.

Також днями Литва позбавила 135 росіян права на постійне проживання в країні. Литовський департамент міграції цікавився у них поглядами щодо того, кому належить Крим і чи підтримують вони російське вторгнення в Україну.