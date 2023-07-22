Акцію започаткувала організація "Малі, але сильні". За словами її засновника Раймундаса Алекнавічюса, одним із найвпливовіших чинників війни Росії в Україні є наростальне використання дронів.
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Війна в Україні увійде у світову військову історію як війна технологій дронів, що постійно еволюціонують. Поряд із бойовими Bayraktar, комерційними DJI й різними безпілотниками з нерухомим крилом, у війні України з Росією нині дедалі більшого значення набувають дрони-камікадзе типу FPV,
– зазначив Алекнавічюс.
Він додав, що Росія нещодавно закупила тисячі безпілотників, які завдають величезної шкоди українським військовим.
"Малі, але сильні" хочуть зібрати гроші й закупити дрони TORO, які розробили українські та литовські експерти. Ці FPV-безпілотники вважаються одним із найкращих дронів-камікадзе у своєму класі.
Як Литва підтримує Україну
Вільнюс є надійним та постійним союзником України у боротьбі нашої держави проти країни-агресора. Литва виступає за якомога швидший вступ України до НАТО та надає нам військову, фінансову та гуманітарну допомогу у кровопролитній війні, яку веде Росія.
На останньому засіданні у форматі "Рамштайн" Литва закликала інші держави вступати у коаліцію з розмінування України – ініціативи з навчання саперів, а також передачі нам необхідного обладнання. Ба більше, Литва уже в липні надасть Україні військової допомоги та зброї на 24 мільйони євро.
Також днями Литва позбавила 135 росіян права на постійне проживання в країні. Литовський департамент міграції цікавився у них поглядами щодо того, кому належить Крим і чи підтримують вони російське вторгнення в Україну.