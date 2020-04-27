Литва ослабила карантин: уличные кафе и музеи открыли двери для посетителей

Литва ослабила карантинные ограничения с 27 апреля. Начали работать уличные кафе, музеи и салоны красоты. Однако работникам и посетителям следует соблюдать жесткие требования безопасности.

В уличных кафе за столиком должны сидеть не более двух человек, а расстояние между столиками должно составлять минимум два метра. Об этом сообщает "Литовский курьеръ".

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В этих условиях владельцы заведений общественного питания вообще сомневаются, стоит ли им открываться из-за немалых расходов и небольших шансов на заработок. Чтобы как-то стимулировать бизнесменов, им разрешили устанавливать открытые площадки в парках и скверах Вильнюса.

Ослабление карантина в Литве:

Открыли уличные кафе. Условие: не больше двух человек за столиком, расстояние между столиками – два метра.

Разрешили работу салонов красоты. Условие: один человек на 10 квадратных метров площади.

Открыли музеи, парки, зоопарки, ботанические сады

Солярии, массажные кабинеты и тату-салоны сейчас – закрыты.

Разрешили проводить экзамены по вождению.

Разрешили занятия спортом на улице.

В храмах можно проводить службы, количество верующих – ограничено.

Открыли детские сады для детей, чьи родители должны ходить на работу.

Всюду необходимо соблюдать дистанцию. В культурные, развлекательные и спортивные заведения можно ходить только группами не более двух человек. Ношение масок в общественных местах остается обязательным, за исключением случаев, когда люди едят и пьют в заведениях общественного питания.

По состоянию на 27 апреля в Литве подтверждено 1 449 случаев коронавируса, 41 человек умер.



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