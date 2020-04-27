Литва послабила карантин: вуличні кафе та музеї відчинили двері для відвідувачів
Литва послабила карантинні обмеження з 27 квітня. Почали працювати вуличні кафе, музеї та салони краси. Проте працівникам та відвідувачам слід дотримуватись жорстких вимог безпеки.
У вуличних кафе за столиком повинні сидіти не більше двох осіб, а відстань між столиками повинна становити щонайменше два метри. Про це повідомляє "Литовский курьеръ".
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За цих умов власники закладів громадського харчування взагалі сумніваються, чи варто їм відчинятись через чималі витрати і невеликі шанси на заробіток. Аби якось стимулювати бізнесменів, їм дозволили встановлювати відкриті майданчики у парках та скверах Вільнюса.
Послаблення карантину у Литві:
- Відкрили вуличні кафе. Умова: не більше двох осіб за столиком, відстань між столиками – два метри.
- Дозволили роботу салонів краси. Умова: одна людина на 10 квадратних метрів площі.
- Відкрили музеї, парки, зоопарки, ботанічні сади
- Солярії, масажні кабінети та тату-салони наразі – зачинені.
- Дозволили проводити іспити з водіння.
- Дозволили заняття спортом на вулиці.
- У храмах можна проводити служби, кількість вірян – обмежена.
- Відкрили дитячі садки для дітей, чиї батьки мають ходити на роботу.
Усюди необхідно дотримуватись дистанції. У культурні, розважальні та спортивні заклади можна ходити лише групами не більше двох осіб. Носіння масок у громадських місцях залишається обов'язковим, за винятком випадків, коли люди їдять і п'ють у закладах громадського харчування.
Станом на 27 квітня в Литві підтверджено 1 449 випадків коронавірусу, 41 людина померла.