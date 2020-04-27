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      КОРОНАВІРУС COVID-19 ЗАТРИМАННЯ ВОЛОДИМИРА СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КІМ ЧЕН ИН
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      КОРОНАВІРУС COVID-19 ЗАТРИМАННЯ ВОЛОДИМИРА СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КІМ ЧЕН ИН

      Литва послабила карантин: вуличні кафе та музеї відчинили двері для відвідувачів

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      Литва послабила карантин з 27 квітня – деталі – 24 канал
      Литва послабила карантин / LRT

      Литва послабила карантинні обмеження з 27 квітня. Почали працювати вуличні кафе, музеї та салони краси. Проте працівникам та відвідувачам слід дотримуватись жорстких вимог безпеки.

      У вуличних кафе за столиком повинні сидіти не більше двох осіб, а відстань між столиками повинна становити щонайменше два метри. Про це повідомляє "Литовский курьеръ".

      До теми На Мальті за добу жодного випадку COVID-19: лише зараз почнуться послаблення

      За цих умов власники закладів громадського харчування взагалі сумніваються, чи варто їм відчинятись через чималі витрати і невеликі шанси на заробіток. Аби якось стимулювати бізнесменів, їм дозволили встановлювати відкриті майданчики у парках та скверах Вільнюса.

      Послаблення карантину у Литві:

      • Відкрили вуличні кафе. Умова: не більше двох осіб за столиком, відстань між столиками – два метри.
      • Дозволили роботу салонів краси. Умова: одна людина на 10 квадратних метрів площі.
      • Відкрили музеї, парки, зоопарки, ботанічні сади
      • Солярії, масажні кабінети та тату-салони наразі – зачинені.
      • Дозволили проводити іспити з водіння.
      • Дозволили заняття спортом на вулиці.
      • У храмах можна проводити служби, кількість вірян – обмежена.
      • Відкрили дитячі садки для дітей, чиї батьки мають ходити на роботу.

      Усюди необхідно дотримуватись дистанції. У культурні, розважальні та спортивні заклади можна ходити лише групами не більше двох осіб. Носіння масок у громадських місцях залишається обов'язковим, за винятком випадків, коли люди їдять і п'ють у закладах громадського харчування.

      Станом на 27 квітня в Литві підтверджено 1 449 випадків коронавірусу, 41 людина померла.

      чому варто лишатись вдома
      Чому варто лишатись вдома / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Коронавірус COVID-19 Литва
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