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      На Мальті за добу жодного випадку COVID-19: лише зараз почнуться послаблення

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      Коронавірус на Мальті: жодного нового випадку – новини
      На Мальті за добу жодного випадку COVID-19 / GettyImages

      В одній із найменших держав на світі Мальті за останню добу вперше за час епідемії не спостерегли нових випадків зараження. Країна почне знімати обмеження: поступово та обережно.

      Нових випадків немає, зате 33 пацієнти за останню добу на Мальті одужали. Про це повідомляє Malta Today з посиланням на слова міністра охорони здоров'я Кріса Фірна.

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      Фірн сказав, що Мальта зуміла згладити криву і різко знизити рівень нових інфекцій. Він додав, що країна наближається до того моменту, коли деякі, але не всі обмеження почнуть знімати.

      Від вірусу одужує набагато більше пацієнтів, ніж від нових. Заходи пом'якшення будуть контрольованими і поступовими. Деякі заходи, якщо їх скасувати, приведуть до більш високого ризику, ніж інші
      – сказав він.

      Міністр охорони здоров'я також підкреслив, що послаблення карантину у деяких країнах Європи призвело до погіршення ситуації. Тому спершу на Мальті продумають шляхи виходу з обмежень, а потім про якісь із них оголосять. Наразі не було анонсовано жодних конкретних кроків до пом'якшення обмежень.

      Ситуація з коронавірусом на Мальті

      На Мальті усього за час епідемії всього зафіксовано 448 випадків COVID-19, 4 з них смертельні. Усього 282 людини одужали, а кількість наразі активних випадків хвороби – 162.

      Населення на Мальті – у понад 493 тисячі осіб, тобто у середньому захворів один мальтієць на тисячу. Площа Мальти – 316 квадратних кілометрів, площа Києва, для порівняння – 839 квадратних кілометрів. Проте, у столиці нашої держави зафіксували майже утричі більше випадків COVID-19, ніж на Мальті.

      Серед небезпечних факторів поширення коронавірусу те, що найближчим сусідом Мальти є Італія, де ситуація з коронавірсуом одна з найгірших у світі. Мальтійський уряд одразу ж із погіршенням ситуації заборонив поїздки до Італії, скасував авіасполучення.

      Де розташована Мальта 

       

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Коронавірус COVID-19
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