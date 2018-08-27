Литва призывает ЕС усилить санкции против РФ
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс поддержал новые санкции Соединенных Штатов Америки против России и считает, что ЕС должен усилить свои ограничительные меры.
Об этом он написал в Twitter.
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"Я приветствую вступление в силу новых санкций США против России за атаку в Солсбери. ЕС также должен со всех сторон укреплять свою устойчивость и ввести дальнейшие ограничительные меры против РФ. Циничные атаки на европейской территории имеют последствия", – заявил Линкявичюс.
Напомним, правительство Литовской Республики в 2019 году планирует выделить из бюджета около миллиона евро "на поддержку населенных пунктов, пострадавших от российской вооруженной агрессии".
Источник: 24 Канал
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