Литва призывает ЕС усилить санкции против РФ

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс поддержал новые санкции Соединенных Штатов Америки против России и считает, что ЕС должен усилить свои ограничительные меры.

Об этом он написал в Twitter.

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"Я приветствую вступление в силу новых санкций США против России за атаку в Солсбери. ЕС также должен со всех сторон укреплять свою устойчивость и ввести дальнейшие ограничительные меры против РФ. Циничные атаки на европейской территории имеют последствия", – заявил Линкявичюс.

I welcome additional #US sanctions on #Russia over #SalisburyAttack coming into effect. #EU should also continue to comprehensively strengthen its resilience and introduce further restrictive measures against Russia. Cynical attacks on European soil do have consequences — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) 27 серпня 2018 р.

Напомним, правительство Литовской Республики в 2019 году планирует выделить из бюджета около миллиона евро "на поддержку населенных пунктов, пострадавших от российской вооруженной агрессии".