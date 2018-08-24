Министр МИД Литвы поздравил Украину с Днем Независимости
Министр МИД Литвы Линас Линкявичюс поздравил Украину с Днем Независимости в прифронтовом селе Екатериновка, на Луганщине.
Он снял видео, которое опубликовал на своийт странице Twitter.
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Глава литовского внешнеполитического ведомства записал видеопоздравление за два месяца до Дня Независимости, во время своего визита на восток Украины.
Я здесь, чтобы отпраздновать и поздравить всех наших братьев в Украине с Днем Независимости. Это очень важно для вас, и это также очень родное, близкое для нас,
– сказал Линкявичюс английском.
На украинском языке он добавил: "З Днем Незалежності, Україно! Слава Україні! Героям слава! Разом до перемоги!".
Источник: 24 Канал
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