Міністр МЗС Литви привітав українців з прифронтового селища
Міністр МЗС Литви Лінас Лінкявічюс привітав Україну з Днем Незалежності в прифронтовому селі Катеринівка, на Луганщині.
Він зняв відео, яке опублікував на своїй сторінці Twitter.
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Очільник литовського зовнішньополітичного відомства записав відеопривітання за два місяці до Дня Незалежності, під час свого візиту на схід України.
Я тут, щоб відсвяткувати і привітати всіх наших братів в Україні з Днем Незалежності. Це дуже важливо для вас, і це також дуже рідне, близьке для нас,
– сказав Лінкявічюс англійською.
Українською мовою він додав: "З Днем Незалежності, Україно! Слава Україні! Героям слава! Разом до перемоги!".
Джерело: 24 Канал
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