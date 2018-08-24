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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Міністр МЗС Литви привітав українців з прифронтового селища

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Міністр МЗС Литви привітав Україну з Днем Незалежності
Міністр МЗС Литви привітав Україну з Днем Незалежності / Фото з відкритих джерел

Міністр МЗС Литви Лінас Лінкявічюс привітав Україну з Днем Незалежності в прифронтовому селі Катеринівка, на Луганщині.

Він зняв відео, яке опублікував на своїй сторінці Twitter.

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Очільник литовського зовнішньополітичного відомства записав відеопривітання за два місяці до Дня Незалежності, під час свого візиту на схід України.

Я тут, щоб відсвяткувати і привітати всіх наших братів в Україні з Днем Незалежності. Це дуже важливо для вас, і це також дуже рідне, близьке для нас,
– сказав Лінкявічюс англійською.

Українською мовою він додав: "З Днем Незалежності, Україно! Слава Україні! Героям слава! Разом до перемоги!".

 

Теги: Новини України Литва Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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