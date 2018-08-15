Литва виділить чималі кошти на підтримку Донбасу

Уряд Литовської Республіки в 2019 році планує виділити з бюджету близько мільйона євро "на підтримку населених пунктів, які постраждали від російської збройної агресії".

Про це повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Олександр Куць.

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15 серпня відбулася його зустрічі з послом Литви Марюсом Януконісом

Наступного року уряд Литви планує виділити з бюджету близько мільйона євро на підтримку України. Принципове рішення про це вже прийнято. Про це під час нашої зустрічі в ДонОГА повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол Литовської Республіки в Україні Марюс Януконіс,

– йдеться в заяві.

Кошти Литва хоче направити на підтримку населених пунктів, які постраждали від російської збройної агресії.

"Обговорили перелік об'єктів, які потребують фінансування: школи, водопроводи, контрольно-пропускні пункти. Остаточне рішення, куди направити фінансову підтримку, прийме литовський уряд", – додав Куць.