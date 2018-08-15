Депутати країн Балтії закликали ЄС допомогти звільнити Сенцова

Депутати парламентів Естонії, Латвії і Литви направили лідерам Європейського Союзу звернення із закликом чинити тиск на російську владу, щоб домогтися негайного звільнення українського режисера Олега Сенцова та інших українських політв'язнів.

Про це повідомляє портал ERR.

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"Більше 90 днів тому Олег Сенцов оголосив голодування. Зараз його стан описується як катастрофічний. Влада заборонила йому вести листування, зустрічатися з незалежними спостерігачами та відмовила в адекватній медичній допомозі. Без якнайшвидшого втручання міжнародної громадськості може виникнути ситуація, аналогічна випадку Сергія Магнітського", – йдеться у повідомлені.

Зазначається, що звернення підписали 18 депутатів парламентів країн Балтії та Європейського парламенту. Воно направлене президенту ЄС Дональду Туску, голові Європарламенту Антоніо Таяні, голові Єврокомісії Жан-Клоду Юнкеру і голові європейської дипломатії Федеріці Могеріні.

Нагадаємо, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав "некоректними" слова про відмову в помилуванні Олега Сенцова через те, що режисер самостійно не просив про це.

15 серпня стало відомо, що виконувач обов'язків губернатора Ямало-Ненецького автономного округу Дмитро Артюхов не отримував прохань про помилування незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова. Хоча у відповіді від АП РФ на лист мами Сенцова про помилування йшлося про те, що її звернення направлено Артюхову.

Раніше, 13 липня Людмила Сенцова, мати режисера Олега Сенцова, якого російська влада незаконно утримує в колонії, попросила президента Росії Володимира Путіна помилувати сина. У Росії звернення пообіцяли розглянути, проте наголосили, що згідно з процедурою ув'язнений сам повинен попросити про помилування. Олег Сенцов робити цього не збирається.