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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Кремлі назвали "некоректними" слова про відмову Сенцову в помилуванні

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Пєсков вважає, що некоректно говорити про відмову у помилуванні Сенцова
Пєсков вважає, що некоректно говорити про відмову у помилуванні Сенцова / фото з вільних джерел

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков вважає "некоректними" слова про відмову в помилуванні Олега Сенцова через те, що режисер самостійно не просив про це.

Про це інформує ТАСС.

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Ви знаєте, що є чинне законодавство, і тут вживати фразу "відмовили у помилуванні", напевно, некоректно з юридичної точки зору, тому що не було прохання про помилування безпосередньо від засудженого,
– заявив речник Путіна.

Так Пєсков прокоментував опубліковану в ЗМІ відповідь адміністрації президента РФ на лист матері на адресу Володимира Путіна з проханням про помилування сина.

Додамо, що 15 серпня стало відомо, що виконувач обов'язків губернатора Ямало-Ненецького автономного округу Дмитро Артюхов не отримував прохань про помилування незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова. Хоча у відповіді від АП РФ на лист мами Сенцова про помилування йшлося про те, що її звернення направлено Артюхову.

Нагадаємо, 13 липня Людмила Сенцова, мати режисера Олега Сенцова, якого російська влада незаконно утримує в колонії, попросила президента Росії Володимира Путіна помилувати сина. У Росії звернення пообіцяли розглянути, проте наголосили, що згідно з процедурою ув'язнений сам повинен попросити про помилування. Олег Сенцов робити цього не збирається.

Теги: Новини Росії Новини політики Олег Сенцов Українці в полоні РФ заручники
Джерело: 24 Канал
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