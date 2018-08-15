В Кремле назвали "некорректными" слова об отказе Сенцова в помиловании

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает "некорректными" слова об отказе в помиловании Олега Сенцова из-за того, что режиссер самостоятельно не просил об этом.

Об этом информирует ТАСС.

Читайте также: Голодание Сенцова: Путин не знает, что делать дальше

Вы знаете, что есть действующее законодательство, и здесь употреблять фразу "отказали в помиловании", наверное, некорректно с юридической точки зрения, потому что не было прошения о помиловании непосредственно от осужденного,

– заявил представитель Путина.

Так Песков прокомментировал опубликованный в СМИ ответ администрации президента РФ на письмо матери в адрес Владимира Путина с просьбой о помиловании сына.

Добавим, что 15 августа стало известно, что исполняющий обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов не получал просьб о помиловании незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова. Хотя в ответе от АП РФ на письмо мамы Сенцова о помиловании говорилось, что ее обращение направлено Артюхову.



Напомним, 13 июля Людмила Сенцова, мать режиссера Олега Сенцова, которого российские власти незаконно удерживает в колонии, попросила президента России Владимира Путина помиловать сына. В России обращение пообещали рассмотреть, однако отметили, что согласно процедуре заключенный сам должен попросить о помиловании. Олег Сенцов делать этого не собирается.