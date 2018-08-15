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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Депутаты стран Балтии призвали ЕС помочь освободить Сенцова

34 Читати новину українською
Олег Сенцов
Олег Сенцов / unian.net

Депутаты парламентов Эстонии, Латвии и Литвы направили лидерам Европейского Союза обращение с призывом оказать давление на российские власти, чтобы добиться немедленного освобождения украинского режиссера Олега Сенцова и других украинских политзаключенных.

Об этом сообщает портал ERR.

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"Более 90 дней назад Олег Сенцов объявил голодовку. Сейчас его состояние описывается как катастрофическое. Власти запретили ему вести переписку, встречаться с независимыми наблюдателями и отказали в адекватной медицинской помощи. Без скорейшего вмешательства международной общественности может возникнуть ситуация, аналогичная случаю Сергея Магнитского", – говорится в сообщении.

Отмечается, что обращение подписали 18 депутатов парламентов стран Балтии и Европейского парламента. Оно направлено президенту ЕС Дональду Туску, председателю Европарламента Антонио Таяни, председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру и голове европейской дипломатии Федерике Могерини.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "некорректными" слова об отказе в помиловании Олега Сенцова из-за того, что режиссер самостоятельно не просил об этом.
15 августа стало известно, что исполняющий обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов не получал просьб о помиловании незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова. Хотя в ответе от АП РФ на письмо мамы Сенцова о помиловании говорилось, что ее обращение направлено Артюхову.
Ранее 13 июля Людмила Сенцова, мать режиссера Олега Сенцова, которого российские власти незаконно удерживают в колонии, попросила президента России Владимира Путина помиловать сына. В России обращение пообещали рассмотреть, однако отметили, что согласно процедуре заключенный сам должен попросить о помиловании. Олег Сенцов делать этого не собирается.

Теги: Новости Украины Олег Сенцов Новости политики Евросоюз Эстония Латвия Литва
Источник: 24 Канал
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