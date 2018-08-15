Комиссия по вопросам помилования в РФ отклонила ходатайство по Сенцову

Комиссия по вопросам помилования в Ямало-Ненецком автономном округе не приняла ходатайство о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова, присланные его мамой и архиепископом Симферопольским и Крымским Климентом.

Об этом инфоруе Интерфакс.

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Подтверждаем, что в комиссию по вопросам помилования поступили два ходатайства, но оба – не от Олега Сенцова. Прошение о помиловании должно быть написано лично Сенцовым, поэтому просьба не приняты,

– сообщили информагентству в пресс-службе губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.

Там объяснили, что ходатайство от матери Сенцова и архиепископа Симферопольского и Крымского Климента сначала были написаны на имя президента России.

Из администрации президента они были направлены в комиссию по вопросам помилования в ЯНАО.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "некорректными" слова об отказе в помиловании Олега Сенцова из-за того, что режиссер самостоятельно не просил об этом.

15 августа стало известно, что исполняющий обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов не получал просьб о помиловании незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова. Хотя в ответе от АП РФ на письмо мамы Сенцова о помиловании говорилось, что ее обращение направлено Артюхову.

Ранее 13 июля Людмила Сенцова, мать режиссера Олега Сенцова, которого российские власти незаконно удерживает в колонии, попросила президента России Владимира Путина помиловать сына. В России обращение пообещали рассмотреть, однако отметили, что согласно процедуре заключенный сам должен попросить о помиловании. Олег Сенцов делать этого не собирается.