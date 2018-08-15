Комісія з питань помилування в РФ відхилила клопотання по Сенцову

Комісія з питань помилування в Ямало-Ненецькому автономному окрузі не прийняла клопотання про помилування українського режисера Олега Сенцова, надіслані його мамою та архієпископом Сімферопольським і Кримським Климентом.

Про це інфорує Інтерфакс.

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Підтверджуємо, що в комісію з питань помилування надійшли два клопотання, але обидва – не від Олега Сенцова. Прохання про помилування має бути написано особисто Сенцовим, тому прохання не прийняті,

– повідомили інформагентству у прес-службі губернатора Ямало-Ненецького автономного окру гу.

Там пояснили, що клопотання від матері Сенцова і архієпископа Сімферопольського і Кримського Климента спочатку були написані на ім'я президента Росії.

З адміністрації президента вони були спрямовані в комісію з питань помилування в ЯНАО.

Нагадаємо, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав "некоректними" слова про відмову в помилуванні Олега Сенцова через те, що режисер самостійно не просив про це.

15 серпня стало відомо, що виконувач обов'язків губернатора Ямало-Ненецького автономного округу Дмитро Артюхов не отримував прохань про помилування незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова. Хоча у відповіді від АП РФ на лист мами Сенцова про помилування йшлося про те, що її звернення направлено Артюхову.

Раніше, 13 липня Людмила Сенцова, мати режисера Олега Сенцова, якого російська влада незаконно утримує в колонії, попросила президента Росії Володимира Путіна помилувати сина. У Росії звернення пообіцяли розглянути, проте наголосили, що згідно з процедурою ув'язнений сам повинен попросити про помилування. Олег Сенцов робити цього не збирається.