Литва выделит немалые средства на поддержку Донбасса

Правительство Литовской Республики в 2019 году планирует выделить из бюджета около миллиона евро "на поддержку населенных пунктов, пострадавших от российской вооруженной агрессии".

Об этом сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Александр Куць.

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15 августа состоялась его встреча с послом Литвы Марюсом Януконисом

В следующем году правительство Литвы планирует выделить из бюджета около миллиона евро на поддержку Украины. Принципиальное решение об этом уже принято. Об этом во время нашей встречи в ДонОГА сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской Республики в Украине Марюс Януконис,

– говорится в заявлении.

Средства Литва хочет направить на поддержку населенных пунктов, пострадавших от российской вооруженной агрессии.

"Обсудили перечень объектов, которые требуют финансирования: школы, водопроводы, контрольно-пропускные пункты. Окончательное решение, куда направить финансовую поддержку, примет литовское правительство", – добавил Куц.